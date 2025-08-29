Chuyên gia tiết lộ ăn món này vào bữa sáng giúp giảm nguy cơ ung thư

Sữa chua, quả mọng có thể làm giảm nguy cơ ung thư, dễ thực hiện và ngon hơn nhiều so với các bữa sáng thông thường, gồm 3 thành phần chính:

Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp là nguồn cung cấp protein dồi dào, giúp no lâu và duy trì cơ bắp. Các loại sữa chua có chứa men sống (probiotics) còn giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Loại thực phẩm đơn giản này còn được chứng minh là có liên quan đến việc giảm viêm, giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, trong đó có ung thư đại trực tràng.

Bác sĩ Tim khuyên mọi người nên chọn dùng loại sữa chua không đường và giàu protein để tối ưu lợi ích của nó.

Sữa chua hy lạp, kết hợp granola và quả mọng là món ăn sáng được bác sĩ khuyến khích, giúp giảm nguy cơ ung thư ẢNH: AI

Quả mọng

Các loại quả mọng được khuyến khích bao gồm việt quất, dâu tây, mâm xôi… vì chúng rất giàu chất chống oxy hóa như anthocyanin và vitamin C.

Đặc biệt, việt quất có chứa pterostilbene - một chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng ngăn ngừa ung thư đại tràng. Bên cạnh đó, loại quả này cũng được chứng minh giúp bảo vệ trí nhớ và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Nhìn chung, việc tiêu thụ các loại quả mọng thường xuyên có liên quan đến việc giảm viêm, cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm cholesterol xấu (LDL), điều hòa đường huyết, kéo dài tuổi thọ, theo tờ Times of India (Ấn Độ).

Theo một bài báo từ Trường Y tế công cộng Harvard T.H. Chan (Mỹ) vào năm 2021, các chất chống oxy hóa trong quả mọng còn giúp bảo vệ cơ thể khỏi căng thẳng oxy hóa và các bệnh lý liên quan đến tuổi tác như tiểu đường, tim mạch, ung thư và suy giảm nhận thức.

Granola

Granola thường được biết đến là một loại ngũ cốc ăn sáng, bao gồm hỗn hợp yến mạch, các loại hạt, mật ong (hoặc đường nâu) và đôi khi có cả gạo lứt.

Bác sĩ Tim gợi ý mọi người nên chọn các loại granola ít đường, nhiều protein và chất xơ, hoặc tự làm để kiểm soát tốt liều lượng các nguyên liệu.

“Tôi thích cho thêm hạnh nhân, hạt điều, óc chó, hồ đào… vào granola vì chúng chứa chất béo tốt, giàu protein và chất xơ. Nghiên cứu cho thấy các loại hạt cũng có thể giảm nguy cơ ung thư”, ông Tim nói.

Một nghiên cứu năm 2018 phát hiện rằng, những bệnh nhân ung thư đại tràng giai đoạn 3 thường xuyên ăn hạt (tree nuts) có nguy cơ tái phát và tử vong thấp hơn đáng kể so với những người không ăn.

Tóm lại, món ăn sáng kết hợp sữa chua, hạt và granola chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe: sữa chua Hy Lạp hỗ trợ sức khỏe đường ruột, giảm viêm; quả mọng chứa nhiều chất chống oxy hóa; granola giúp tăng vị giòn và năng lượng, góp phần giảm nguy cơ ung thư.