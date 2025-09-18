Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Phát hiện cách đi bộ giúp giảm tới 53% nguy cơ ung thư phổi

Thiên Lan
Thiên Lan
18/09/2025 07:31 GMT+7

Ung thư vẫn là nguyên nhân tử vong hàng đầu. Điều này khiến việc tìm giải pháp phòng ngừa là ngày càng cấp thiết.

Tin vui là các nhà khoa học đã tìm ra cách đơn giản có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ ung thư, đặc biệt là ung thư phổi, theo trang tin của Trường Y Đại học Hồng Kông HKUMed.

Nghiên cứu quy mô lớn

Các chuyên gia tại Trường Y Đại học Hồng Kông và Viện Karolinska (Thụy Điển) đã phân tích dữ liệu của hơn 431.598 người tham gia từ Ngân hàng sinh học Anh UK Biobank ở độ tuổi trung bình khoảng 56, được theo dõi trong gần 11 năm. Và một nghiên cứu tại Hồng Kông, bao gồm 1.311 người tham gia ở độ tuổi trung bình gần 58, được theo dõi trong gần 7 năm.

Kết quả đã phát hiện tốc độ đi bộ có liên quan chặt chẽ đến nguy cơ ung thư. Người đi bộ nhanh có nguy cơ ung thư thấp hơn rõ rệt, đặc biệt là ung thư phổi.

Phát hiện cách đi bộ giúp giảm tới 53% nguy cơ ung thư phổi- Ảnh 1.

Đi bộ nhanh giúp giảm đến 53% nguy cơ ung thư phổi

Ảnh minh họa: AI

Cụ thể như sau:

Kết quả nghiên cứu ở Anh cho thấy đi bộ nhanh giúp giảm 13% nguy cơ ung thư tổng thể.

Đặc biệt, kết quả thu được ở Hồng Kông cho thấy mức giảm lên đến 45%.

Đáng chú ý, kết quả đã phát hiện đi bộ nhanh giúp giảm đến 53% nguy cơ ung thư phổi, theo HKUMed.

Điều này gợi ý rằng đi bộ nhanh (30 phút mỗi ngày, 5 ngày/tuần) giúp bảo vệ hệ hô hấp và giảm nguy cơ ung thư.

Phân tích sâu hơn cho thấy khoảng 1/4 tác động bảo vệ đến từ việc giảm viêm và cải thiện mức mỡ máu - gồm cholesterol toàn phần, cholesterol xấu.

Mất ngủ mãn tính làm tăng nguy cơ suy giảm trí nhớ và lão hóa não

Tốc độ đi bộ - chỉ số sức khỏe đơn giản

Theo tiến sĩ Cheung Ching-lung, Đại học Hồng Kông, tốc độ đi bộ không chỉ phản ánh thể lực mà còn là thước đo nhanh, đáng tin cậy về sức khỏe tổng thể. Nó có liên quan đến nhiều bệnh mạn tính như tim mạch, sa sút trí tuệ.

Phát hiện này đã bổ sung bằng chứng quan trọng: Tốc độ đi bộ phản ánh sức khỏe cơ xương, kháng viêm và chuyển hóa, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến nguy cơ ung thư.

Theo tiến sĩ Cheung, tốc độ đi bộ có thể là dấu hiệu của khả năng phục hồi sinh lý. Các chỉ số viêm thấp hơn và hồ sơ mỡ máu khỏe mạnh ở người đi bộ nhanh cho thấy họ có thể ở trạng thái sức khỏe tốt hơn.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí BMC Cancer mới đây, các chuyên gia đã phát hiện đi bộ nhanh giúp giảm nguy cơ mắc 5 loại ung thư, bao gồm: Hậu môn, gan, ruột non, tuyến giáp và ung thư phổi.

Các nhà nghiên cứu cho biết: Tăng tốc độ đi bộ có thể là biện pháp dễ dàng, chi phí thấp để giảm nguy cơ ung thư.

Khám phá thêm chủ đề

ung thư Ung thư phổi Đi bộ đi bộ nhanh nguy cơ ung thư Cholesterol Kháng viêm Mỡ máu
