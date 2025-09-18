Các loại trái cây giúp giảm nguy cơ ung thư

Bà Julie Scott, bác sĩ ung thư và huyết học tại Mỹ, cho biết dù không có loại thực phẩm nào có thể hoàn toàn ngăn ngừa hay chữa khỏi ung thư, nhưng một chế độ ăn đa dạng với nhiều loại trái cây có thể giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư.

Dinh dưỡng từ trái cây không chỉ dừng lại ở việc bổ sung vitamin và khoáng chất, mà còn mang đến hàng loạt hợp chất thực vật có lợi, theo trang Verywell Health.

Trái cây không chỉ cung cấp vitamin, khoáng chất mà còn chứa nhiều hợp chất thực vật có khả năng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương Ảnh: AI

Việt quất

Việt quất chứa nhiều anthocyanin, hợp chất tạo màu xanh tím đặc trưng. Những chất chống oxy hóa này giúp bảo vệ tế bào, hạn chế nguy cơ tổn thương dẫn đến sự hình thành tế bào ung thư.

Việt quất có thể làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư và hỗ trợ phòng ngừa các bệnh ung thư vú, ung thư đại tràng và ung thư khoang miệng.

Táo

Táo chứa nhiều hợp chất thực vật tự nhiên như quercetin, procyanidin và axit chlorogenic. Các chất này có tác dụng trung hòa những phân tử có hại, từ đó ngăn chặn nguy cơ gây tổn thương tế bào.

Táo cũng là nguồn chất xơ dồi dào, hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh và giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Nho

Nho đỏ và nho tím chứa resveratrol, một hợp chất chống oxy hóa có khả năng bảo vệ ADN và làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư.

Việc ăn nho thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ ung thư vú, ung thư đại tràng và ung thư tuyến tiền liệt.

Dâu tây

Dâu tây là nguồn cung cấp vitamin C, anthocyanin và axit ellagic, những hợp chất có khả năng trung hòa gốc tự do, giảm viêm, bảo vệ tế bào. Nhờ đó, loại trái cây này có thể giúp hạ thấp nguy cơ ung thư thực quản, ung thư vú.

Việc bổ sung dâu tây không chỉ có lợi trong việc phòng chống ung thư mà còn giúp duy trì huyết áp ổn định, kiểm soát đường huyết.

Trái cây có múi

Cam, quýt, bưởi, chanh vàng và chanh xanh đều chứa nhiều vitamin C, chất xơ cùng các hợp chất thực vật như flavonoid, carotenoid, limonoid và terpene.

Những chất này kết hợp với nhau để bảo vệ tế bào, hạn chế viêm và duy trì sức khỏe của cơ thể.

Ăn các loại trái cây có múi thường xuyên được cho là có thể giúp giảm nguy cơ mắc các loại ung thư dạ dày, thực quản và khoang miệng.

Lựu

Lựu chứa các hợp chất chống oxy hóa và kháng viêm, có khả năng làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư và giảm tốc độ lan rộng của khối u.

Lựu có thể tác động đến nhiều loại ung thư như ung thư vú, tuyến tiền liệt, bàng quang, da, phổi và đại tràng bằng cách cản trở quá trình hình thành và phát triển của tế bào ung thư.