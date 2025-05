Ngày mới với tin tức sức khỏe: Tác dụng tuyệt vời của dâu tây

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: 4 không khi uống nước trà xanh tránh gây hại cho sức khỏe; 4 sai lầm cần tránh khi đeo khẩu trang; Cần ăn gì để giảm nguy cơ chấn thương khi tập chạy bộ?...

Siêu thực phẩm bảo vệ bạn khỏi 'kẻ giết người thầm lặng' nếu ăn thường xuyên

Chuyên gia chỉ ra loại quả được xem là siêu thực phẩm, có thể chống lại bệnh tim, nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới.

Nghiên cứu cho thấy ăn loại quả này mỗi ngày có thể tăng cường sức khỏe tim mạch, kiểm soát mức cholesterol một cách tự nhiên và bảo vệ não bộ. Đó chính là dâu tây - siêu thực phẩm tươi mát và ngọt ngào - loại trái cây được nhiều người trên toàn cầu yêu thích.

Dâu tây chứa nhiều dưỡng chất thực vật như polyphenol, chất xơ, giúp giảm cholesterol xấu, triglyceride và tình trạng viêm, thúc đẩy trái tim khỏe mạnh Ảnh: AI

Các nhà nghiên cứu từ Đại học California (Mỹ) đã phân tích một loạt các thử nghiệm lâm sàng và nghiên cứu quan sát. Kết quả đã phát hiện dâu tây chứa nhiều dưỡng chất thực vật như polyphenol, chất xơ, giúp giảm cholesterol xấu, triglyceride và tình trạng viêm, thúc đẩy trái tim khỏe mạnh.

Cholesterol cao, đặc biệt là mức cholesterol xấu cao, thường được mệnh danh là "kẻ giết người thầm lặng". Nguyên nhân là do tình trạng này không gây triệu chứng đáng chú ý cho đến khi lên đến đỉnh điểm là các biến cố nghiêm trọng như đau tim hoặc đột quỵ. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 25.5.

4 sai lầm cần tránh khi đeo khẩu trang

Giờ đây, khẩu trang đã trở thành vật không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày. Dù vậy, rất nhiều người vẫn mắc phải những sai lầm phổ biến khi sử dụng khẩu trang mà không nhận ra.

Dùng khẩu trang sai cách có thể làm giảm hiệu quả bảo vệ, thậm chí gây hại cho sức khỏe. Cụ thể, mang khẩu trang sai sẽ khiến người mang để bị lây nhiễm vi khuẩn, virus, ảnh hưởng đến làn da và đường hô hấp.

Dùng khẩu trang sai cách có thể là tăng nguy cơ mắc bệnh ẢNH: AI

Những lỗi tuyệt đối nên tránh khi đeo khẩu trang gồm:

Không giặt khẩu trang vải sau mỗi lần sử dụng. Khẩu trang vải có thể tái sử dụng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là có thể đeo nhiều lần mà không giặt. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết khẩu trang vải nên được giặt sau mỗi lần sử dụng để loại bỏ vi khuẩn, virus và bụi bẩn tích tụ trên bề mặt. Tiếp tục đeo khẩu trang chưa giặt là đang vô tình đưa vi khuẩn trở lại gần đường hô hấp, làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo nên giặt khẩu trang vải bằng nước nóng và xà phòng sau mỗi lần sử dụng. Có thể giặt tay hoặc máy nhưng phải đảm bảo khẩu trang khô hoàn toàn trước khi đeo lại.

Thường xuyên chạm tay, chỉnh khẩu trang. Thói quen liên tục điều chỉnh khẩu trang, chẳng hạn kéo xuống, chạm vào mặt ngoài hoặc chỉnh dây, làm tăng nguy cơ đưa vi khuẩn từ tay lên mặt. Theo tổ chức y tế phi lợi nhuận Mayo Clinic (Mỹ), mặt ngoài khẩu trang có thể chứa tác nhân gây bệnh nếu người mang đã tiếp xúc với môi trường có nguy cơ cao.

Để tránh tình trạng này, mọi người cần đảm bảo khẩu trang vừa vặn trước khi ra khỏi nhà. Nếu phải điều chỉnh, hãy vệ sinh tay trước và sau khi chạm vào khẩu trang. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 25.5.

Cần ăn gì để giảm nguy cơ chấn thương khi tập chạy bộ?

Nhiều người chạy bộ thường tập trung vào chất lượng giày chạy, kỹ thuật hay thời gian nghỉ ngơi để ngăn ngừa chấn thương. Thế nhưng, dường như ít người nhận ra rằng chế độ ăn uống cũng đóng vai trò quan trọng không kém.

Với người chạy bộ, dinh dưỡng tốt không chỉ giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng mà còn bảo vệ cơ, gân, xương và mô liên kết khỏi bị tổn thương. Chế độ ăn đủ các dưỡng chất thiết yếu sẽ giúp người chạy bộ duy trì sức bền, giảm viêm và phòng ngừa các chấn thương mạn tính.

Nạp đủ protein, a xít béo omega-3 và chất chống ô xy hóa sẽ giúp giảm nguy cơ chấn thương khi chạy bộ ẢNH: AI

Chế độ ăn uống ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc và chức năng của cơ bắp, xương, gân và các mô liên kết. Đây đều là những bộ phận dễ bị tổn thương trong lúc chạy bộ.

Khi cơ thể thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng như vitamin D, canxi, magiê, hoặc protein, quá trình phục hồi sau mỗi buổi chạy sẽ bị chậm lại, dẫn đến nguy cơ viêm, rách cơ, hoặc loãng xương.

Theo nghiên cứu trên chuyên san Journal of the International Society of Sports Nutrition, trạng thái thiếu năng lượng là yếu tố chính làm tăng nguy cơ chấn thương khi vận động, trong đó có chạy bộ. Nhiều người giảm cân bằng cách kết hợp ăn kiêng và chạy bộ. Ăn kiêng là cần thiết nhưng cần tránh cắt giảm quá nhiều calo, đẩy cơ thể vào trạng thái mệt mỏi kéo dài.

Khi một người chạy nhiều mà không nạp đủ calo và chất dinh dưỡng thì cơ thể sẽ bắt đầu huy động chất dinh dưỡng lưu trữ trong xương và cơ bắp để duy trì hoạt động sống. Hệ quả là làm cấu trúc cơ thể yếu đi.

Để phòng tránh chấn thương hiệu quả, người chạy bộ nên có chế độ ăn giàu dưỡng chất, tập trung vào các nhóm chất như protein, canxi, vitamin D, a xít béo omega-3 và chất chống ô xy hóa. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!