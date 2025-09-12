Người cao huyết áp nên tránh loại trái cây nào?

Cử nhân dinh dưỡng Mai Thị Thùy - Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á, cho biết dựa theo Khuyến nghị mức tiêu thụ thực phẩm trung bình của Viện Dinh dưỡng Quốc gia (2025), khẩu phần trái cây cần đáp ứng đủ cho một người bình thường: 3 đơn vị = 240 g/ngày, và điều này tương tự đối với người tăng huyết áp. Nhu cầu chất xơ cho người cao huyết áp vào khoảng 25-30 g/ngày tương đương với 300-500 g rau, củ và 200 g trái cây mỗi ngày.

"Không có sự thay đổi nhiều về lượng trái cây cần đáp ứng ở người tăng huyết áp, việc điều chỉnh cần chú ý ở đây là về chất. Nghĩa là nên chọn những loại trái cây phù hợp với người cao huyết áp hoặc người cao huyết áp có các bệnh lý đồng mắc", cử nhân Thùy chia sẻ.

Bưởi, nước ép bưởi và các trái cây cùng họ như cam, quýt, chanh… có thể làm tăng nồng độ một số loại thuốc trị tăng huyết á ẢNH MINH HỌA: AI

Những loại trái cây nên hạn chế với người cao huyết áp

Theo cử nhân dinh dưỡng Mai Thị Thùy, bưởi, nước ép bưởi và các trái cây cùng họ như cam, quýt, chanh… có thể làm tăng nồng độ một số loại thuốc trị tăng huyết áp (như các loại thuốc hạ áp thuộc nhóm thuốc chẹn kênh canxi), khiến tác dụng hạ huyết áp mạnh hơn, dễ gây tụt huyết áp.

Ví dụ, sử dụng các loại trái cây trên khi đang dùng các loại thuốc huyết áp như ( Nifedipine, Amlodipine, Felodipine,..), có thể khiến huyết áp giảm xuống mức thấp hơn mức bình thường. Khi đó, máu không đến được các cơ quan quan trọng như tim, não gây tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ. Vậy nên cần hạn chế và tránh tiêu thụ đồng thời với thuốc điều trị.

Những loại trái cây ngọt như: Sầu riêng, mít, xoài chín ngọt, nhãn... cần hạn chế ở người cao huyết áp. Có thể không ảnh hưởng trực tiếp đến huyết áp, nhưng chúng lại chứa nhiều đường, giàu calo khiến lượng đường huyết trở nên cao hơn, lâu dài có thể làm tổn thương thành mạch máu, giảm khả năng co giãn và đàn hồi mạch máu, từ đó thu hẹp mạch máu, huyết áp tăng. Ăn quá nhiều có thể dẫn đến tăng cân, tăng mỡ máu, tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và tiểu đường loại 2, đồng thời làm suy yếu hệ miễn dịch và đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Sầu riêng, mít, xoài chín, nhãn... cần hạn chế ở người cao huyết áp ẢNH: LÊ CẦM

Những loại trái cây an toàn, tốt cho người cao huyết áp

Táo, lê là những trái cây có lợi cho người tăng huyết áp nhờ lượng chất xơ, vitamin C và chất chống oxy hóa cao, giúp ổn định huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Trái cây giàu kali: chuối, bơ, táo.. có tác dụng bảo vệ đối với sự gia tăng huyết áp.

Ổi, kiwi, dâu tây, cam, đu đủ, dứa, xoài… giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ hệ tim và mạch máu. Chúng làm giảm tốc độ tổn thương thành mạch máu, hạn chế hiện tượng xơ vữa mạch máu, giảm cholesterol máu từ đó giảm tần suất và độ nặng của cơn đau thắt ngực, tác dụng tốt lên huyết áp.