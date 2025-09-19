Ngày mới với tin tức sức khỏe: Thận dễ gặp nguy với những thói quen này

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Ăn gì buổi tối để ngủ ngon, sáng dậy không mệt?; Lợi ích của việc tập thể dục buổi sáng so với buổi tối; Chuyên gia chỉ mẹo đi bộ có lợi nhất cho người lớn tuổi...

Bác sĩ: 5 thói quen 'tưởng tốt' không ngờ lại âm thầm hại thận

Tỷ lệ mắc bệnh thận đang gia tăng đáng báo động, nhưng nhiều người bỗng dưng mắc bệnh mà không hề biết nguyên nhân từ đâu.

Ngoài những yếu tố quen thuộc như ăn mặn, ít uống nước hay huyết áp cao..., còn có những thói quen tưởng chừng vô hại lại âm thầm tàn phá thận.

Theo ước tính của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, cứ 7 người lớn thì có 1 người mắc bệnh thận mạn tính (CKD), nhưng tới 90% những người này không hề hay biết. Bệnh thận mạn tính khiến thận bị tổn thương, giảm khả năng lọc máu, gây tích tụ độc tố và làm tăng nguy cơ tim mạch, đột quỵ.

Đạm từ thịt động vật đặc biệt nguy hiểm với người bệnh thận Ảnh: AI

Sau đây là các thói quen gây hại thận thường gặp mà bác sĩ cảnh báo.

Ăn quá nhiều đạm tăng nguy cơ bệnh thận. Tiến sĩ David Shusterman, bác sĩ tiết niệu hàng đầu của Mỹ, cho biết: Ăn gấp 2 hay gấp 3 lượng đạm khuyến nghị không giúp tăng cơ mà chỉ khiến thận phải làm việc quá tải. Nghiên cứu năm 2020 trên Journal of the American Society of Nephrology cũng chỉ ra rằng chế độ ăn nhiều đạm làm tăng nguy cơ bệnh thận. Đạm từ thịt động vật đặc biệt nguy hiểm với người bệnh thận. Thay vào đó, bác sĩ khuyên nên chọn protein từ thực vật như đậu, hạt, đậu nành, quinoa hay đậu lăng.

Lạm dụng thực phẩm chức năng. Bác sĩ cảnh báo rằng một số loại chất bổ sung, nhất là khi dùng liều cao, có thể gây hại cho thận. Nghệ, vitamin C, canxi liều cao dễ gây sỏi thận; vitamin D có thể tương tác thuốc ở bệnh nhân bị thận mạn tính; kali dư thừa cũng rất nguy hiểm. Vì vậy, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Lợi ích của việc tập thể dục buổi sáng so với buổi tối

Tập thể dục ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày đều mang lại lợi ích đáng kể cho sức khỏe.

Tập thể dục vào buổi sáng hoặc buổi tối có thể mang lại những tác động khác nhau, phù hợp với từng mục tiêu và thói quen sinh hoạt của mỗi người.

Việc chọn thời điểm tập tốt nhất phụ thuộc vào lịch trình và mục tiêu sức khỏe của từng người.

Đối với những người đang trong quá trình giảm cân hoặc muốn kiểm soát cân nặng, việc tập thể dục vào buổi sáng giúp cơ thể đốt năng lượng hiệu quả hơn.

Tập thể dục vào buổi sáng giúp cơ thể đốt năng lượng hiệu quả Ảnh: AI

Việc tập thể dục buổi sáng còn mang lại nhiều lợi ích khác như giảm mức cholesterol trong máu và cải thiện nhịp sinh học ngủ thức. Cơ thể vì vậy duy trì được nguồn năng lượng ổn định hơn trong ngày.

Đây là lý do nhiều người sau khi tập buổi sáng cảm thấy tỉnh táo, tập trung và làm việc hiệu quả hơn.

Tuy vậy, tập luyện buổi sáng cũng tồn tại một số hạn chế. Việc phải thức dậy sớm để tập có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, nhất là khi người tập chưa sắp xếp được thời gian nghỉ ngơi hợp lý vào ban đêm.

Chuyên gia chỉ mẹo đi bộ có lợi nhất cho người lớn tuổi

Đi bộ từ lâu được xem là một hình thức vận động đơn giản, an toàn và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt với người lớn tuổi.

Tuy nhiên, trái với suy nghĩ phổ biến rằng đi càng nhiều càng tốt, thực tế người lớn tuổi cần biết cách đi bộ đúng để tránh tác hại.

Huấn luyện viên thể hình người Ấn Độ Navneeth Ramprasad, người sáng lập kênh tập thể hình "Get Fit With Nav", trong bài đăng gần đây đã khuyến cáo: Đối với người lớn tuổi, đi bộ liên tục trong thời gian dài không phải lúc nào cũng mang lại lợi ích, thậm chí có thể gây hại nếu duy trì hằng ngày. Thói quen này có thể gây thêm áp lực lên đầu gối và mắt cá chân ở người lớn tuổi.

Trái với suy nghĩ phổ biến rằng đi càng nhiều càng tốt, thực tế người lớn tuổi cần biết cách đi bộ đúng để tránh tác hại Ảnh: AI

Theo chuyên gia Navneeth Ramprasad, đi bộ lâu trên bề mặt cứng có thể dẫn đến đau đầu gối, căng thẳng mắt cá chân và mất cơ nhanh hơn. Ông cảnh báo: Người trên 60 tuổi nếu ngày nào cũng đi bộ 45 phút trở lên, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng, bởi thói quen tưởng tốt này có thể gây ra nhiều vấn đề cho cơ, xương, khớp.

Ông Navneeth Ramprasad giải thích: Cách đi bộ có lợi nhất là chia nhỏ thời gian, thay vì đi liên tục một mạch. Cụ thể, chuyên gia này khuyên nên đi 3 lần mỗi ngày, mỗi lần khoảng 15 phút, sau bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Cách này vừa giảm tải cho khớp, vừa mang lại hiệu quả tương tự như đi một lần 45 phút. Và tần suất đi bộ hợp lý là khoảng 3 - 4 ngày/tuần.