Lo sợ đau tim, đột quỵ: Một loại vắc xin quen thuộc có thể cứu bạn!

Đây cũng là nguyên nhân gây tử vong và tàn phế hàng đầu trên toàn cầu. Vì vậy, tìm ra các biện pháp phòng ngừa hiệu quả luôn là ưu tiên hàng đầu.

Giờ đây, nghiên cứu toàn cầu quy mô lớn vừa được trình bày hôm 30.8 tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Tim mạch Châu Âu tại Madrid (Tây Ban Nha) - hội nghị tim mạch lớn nhất thế giới, đã xác nhận rằng một loại vắc xin được sử dụng phổ biến có thể làm được điều này: Giảm đáng kể nguy cơ đau tim, đột quỵ, theo trang tin y khoa News Medical.

Đau tim và đột quỵ là hai biến cố tim mạch nguy hiểm hàng đầu, thường xảy ra bất ngờ và để lại hậu quả nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng ẢNH MINH HỌA: AI

Tổng quan hệ thống toàn cầu được thực hiện bằng cách sử dụng ba cơ sở dữ liệu tài liệu khoa học, bao gồm 19 nghiên cứu, nhằm đánh giá tác động của vắc xin ngừa zona đối với các biến cố tim mạch.

Đây là đánh giá hệ thống và phân tích tổng hợp toàn cầu đầu tiên trên thế giới.

Kết quả cho thấy vắc xin ngừa zona giúp giảm đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Cụ thể như sau:

Ở người từ 18 tuổi trở lên: Tiêm vắc xin phòng bệnh zona giúp giảm từ 18 - 21% nguy cơ đột quỵ hoặc đau tim.

Với người từ 50 tuổi trở lên, mức giảm từ 16 - 21%, theo News Medical.

Đáng chú ý, tất cả các loại vắc xin ngừa zona đưa vào nghiên cứu đều có tác dụng giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ.

Các nhà nghiên cứu cho biết: Chúng tôi đã xem xét các bằng chứng hiện có và nhận thấy rằng tiêm vắc xin phòng zona giúp giảm nguy cơ mắc các biến cố tim mạch - như đau tim hoặc đột quỵ.

Vắc xin ngừa bệnh zona thường được tiêm một lần, gồm 2 liều, cách nhau vài tháng.

Bệnh zona và mối liên hệ bất ngờ với đột quỵ bạn không thể bỏ qua

Bệnh zona, căn bệnh phổ biến ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn thế giới, gây ra các phát ban đau đớn, có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng như điếc, đau kéo dài và mù lòa. Đặc biệt, bệnh này có nhiều khả năng gây ra các vấn đề nghiêm trọng ở người cao tuổi.

Hầu hết các nước thường chỉ khuyến nghị tiêm vắc xin cho người cao tuổi hoặc người lớn bị suy giảm miễn dịch, nhưng các phát hiện cho thấy nó có thể có tác dụng bảo vệ tim mạch cho người từ 18 tuổi trở lên.

Giáo sư Bryan Williams, Giám đốc Khoa học và Y tế tại Quỹ Tim mạch Anh, dù không tham gia vào nghiên cứu, đã hoan nghênh những phát hiện này nhưng cho biết cần phải nghiên cứu thêm.

Ông nói: Mọi người rất quan tâm đến các nghiên cứu cho thấy vắc xin ngừa bệnh zona có thể làm giảm nguy cơ biến cố tim mạch.

Bệnh zona có thể gây viêm trong cơ thể, và là thủ phạm gây ra nhiều bệnh tim mạch, có thể dẫn đến đau tim và đột quỵ. Bằng cách ngăn ngừa bệnh zona, tiêm vắc xin có thể mang lại hiệu quả bảo vệ.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh ban đầu khuyến cáo việc tiêm vắc xin ngừa zona cho người trên 50 tuổi có hệ miễn dịch suy yếu nghiêm trọng. Tuy nhiên, họ đang mở rộng khuyến khích cho cả người từ 18 đến 49 tuổi có hệ miễn dịch suy yếu nghiêm trọng.