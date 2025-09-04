Cứu sống cụ bà 90 tuổi đột quỵ do túi phình mạch máu

Đột nhiên đau đầu, nói chuyện khó

Ngày 4.9, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh vừa thực hiện thành công ca can thiệp nội mạch nút túi phình mạch não kích thước lớn cho một bệnh nhân 90 tuổi.

Trước đó, cụ bà L.T.T, 90 tuổi, ngụ tại TP.Cần Thơ, có dấu hiệu đột quỵ và được người nhà đưa nhập viện trong tình trạng huyết áp cao (180/90 mmHg), đau đầu, nói chuyện được khó nghe. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, nhồi máu não cũ.

Hiện tại, sau ca can thiệp xử lý túi phình, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, niêm hồng, không yếu liệt chi, sức khỏe phục hồi khả quan ẢNH: ĐT

Bệnh nhân được nhập khoa Đột quỵ để theo dõi và điều trị. Kết quả chụp cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ cho thấy nhiều tổn thương cũ vùng não, túi phình đoạn gốc động mạch cảnh trong - thông sau bên trái, kích thước 9,2 mm x 12 mm, đang phát triển qua thời gian theo dõi.

Sau hội chẩn các chuyên khoa, ê kíp quyết định tiến hành chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) và can thiệp nội mạch nút túi phình, giúp bệnh nhân hạn chế nguy cơ vỡ gây đột quỵ, xuất huyết. Ca can thiệp do BS.CK2 Trần Công Khánh, Phó trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cùng ê kíp thực hiện. Các bác sĩ đã luồn vi ống thông siêu nhỏ đến vị trí túi phình và tiến hành thả 4 vòng xoắn kim loại (coils) vào trong lòng túi phình.

Kết quả chụp kiểm tra ghi nhận: túi phình được tắc gần hoàn toàn, dòng máu lưu thông ổn định. Sau 45 phút, thủ thuật hoàn tất, bệnh nhân tỉnh táo, dấu hiệu sinh tồn ổn định và được chuyển về khoa Đột quỵ tiếp tục theo dõi.

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, niêm hồng, không yếu liệt chi, sức khỏe phục hồi khả quan.

Ê kíp bác sĩ can thiệp xử lý túi phình mạch máu não cho bệnh nhân ẢNH: ĐT

BS.CK2 Trần Công Khánh chia sẻ thêm, điểm đặc biệt của ca bệnh này là bệnh nhân đã 90 tuổi, độ tuổi cao, nhiều bệnh nền, khó khăn trong việc quyết định thực hiện thủ thuật can thiệp túi phình mạch não.



Túi phình mạch não là gì?

Theo các bác sĩ, phình động mạch não là tình trạng khá thường gặp, được tìm thấy khoảng 3,2% (1,9- 5,2%) dân số trên thế giới và tỷ lệ ngày càng tăng nhờ sự phát triển vượt bậc của kỹ thuật chụp cộng hưởng từ (MRI) mạch não. Trong số đó, túi phình động mạch thông sau là một trong ba dạng túi phình động mạch não thường gặp nhất của hệ tuần hoàn trước trong đa giác Willis.



Hình ảnh túi phình mạch máu não trước và sau khi can thiệp ẢNH: ĐT

Đối với túi phình mạch máu não chưa vỡ, thông thường sẽ không có triệu chứng, một khi túi phình phát triển đủ lớn sẽ gây chèn ép mô não hoặc dây thần kinh lân cận gây nên các triệu chứng như đau đầu (đặc biệt là đau vùng trên hoặc sau mắt), tê một bên người, rối loạn thị giác. Tuy nhiên, khi bị túi phình bị vỡ thì tỷ lệ tử vong hoặc di chứng rất cao.

TS.BS Hà Tấn Đức, Trưởng khoa Đột quỵ, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, thông tin thêm, túi phình mạch máu não chưa vỡ chủ yếu điều trị nội khoa và theo dõi, chỉ can thiệp những túi phình có nguy cơ vỡ cao.

Hiện nay, có nhiều phương pháp can thiệp như đặt stent chuyển dòng chảy, thả vòng xoắn vào túi phình, hoặc kẹp clip túi phình. Các bác sĩ sẽ dựa trên vị trí, hình thái túi phình, tình trạng nội khoa của bệnh nhân để lựa chọn phương pháp can thiệp thích hợp.