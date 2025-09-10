Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Các loại thực phẩm nên tránh ăn cùng lúc

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
10/09/2025 00:21 GMT+7

Trong thói quen ăn uống hằng ngày, nhiều người thường kết hợp các món quen thuộc để tạo cảm giác ngon miệng và tiện lợi. Tuy nhiên, có những cặp thực phẩm không nên ăn cùng lúc vì sẽ không tốt cho sức khỏe.

Một số hợp chất có thể cản trở sự hấp thu vitamin và khoáng chất, khiến cơ thể không tận dụng được giá trị dinh dưỡng vốn có. Thậm chí, có sự kết hợp thực phẩm còn khiến cơ thể phải nạp vào quá nhiều vi chất hoặc gây ảnh hưởng đến tiêu hóa và tim mạch, theo trang Real Simple.

Sữa với trái cây có múi

Hãy cân nhắc trước khi uống sữa và ăn quýt cùng lúc, nhất là những người không dung nạp lactose.

Axit citric trong các loại trái cây có múi khiến protein casein trong sữa kết tủa, tạo thành từng mảng vón cục, dẫn đến khó tiêu hóa.

Các loại thực phẩm nên tránh ăn cùng lúc - Ảnh 1.

Hãy cân nhắc trước khi uống sữa và ăn quýt cùng lúc

Ảnh: AI

Sô cô la đen với sữa

Sô cô la đen chứa nhiều flavonoid có khả năng hạ huyết áp và tăng cường sức khỏe tim mạch.

Tuy nhiên, bà Elizabeth Klodas, bác sĩ tim mạch dự phòng tại Mỹ, cho biết. "Flavonoid trong sô cô la đen chất lượng cao (70% cacao trở lên) giúp hạ huyết áp và tăng cường sức khỏe tim mạch, nhưng protein trong sữa lại ngăn cơ thể hấp thu các chất này".

Cà phê với chuối

Nhiều người chọn chuối và cà phê cho bữa sáng vì sự nhanh gọn, nhưng sự kết hợp này lại không tốt cho cơ thể.

Caffeine cùng carbohydrate tiêu hóa nhanh trong chuối có thể tạo cảm giác tràn đầy năng lượng, nhưng thực tế chỉ là ảo giác. Khi đường huyết giảm, năng lượng sụt nhanh khiến cơ thể mệt mỏi hơn.

Thay vì chọn cà phê và chuối ngay từ đầu, một bữa sáng hợp lý nên bắt đầu với 250 ml nước lọc và một phần ăn sáng giàu protein. Sau đó, cà phê có thể được dùng kèm các món chứa carbohydrate để duy trì năng lượng lâu hơn.

Mì ăn liền với nước tương

Mì ăn liền vốn đã chứa nhiều muối, việc thêm nước tương khiến lượng natri tiêu thụ tăng cao, dễ vượt xa nhu cầu khuyến nghị hằng ngày.

Về lâu dài, ăn quá nhiều muối làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp và khiến cơ thể dễ mất nước.

Những triệu chứng như mệt mỏi, khát nước và huyết áp tăng cao có thể xuất hiện thường xuyên nếu duy trì thói quen ăn mì với nước tương.

Theo khuyến nghị, bạn nên hạn chế nêm thêm gia vị mặn khi dùng mì ăn liền để giảm gánh nặng cho tim mạch và thận.

Bánh gạo với bơ đậu phộng

Sự kết hợp này cung cấp năng lượng nhanh nhưng không bền vững, do thiếu chất xơ và carbohydrate phức.

Cơ thể tiêu hao năng lượng chỉ trong vài phút, khiến bạn nhanh chóng rơi vào tình trạng mệt mỏi và thèm ăn trở lại.

Rượu với caffeine

Caffeine là chất kích thích còn rượu là chất ức chế, khi kết hợp sẽ gây ra tác động nguy hiểm.

Caffeine có thể che lấp cảm giác say do rượu, khiến người uống nghĩ rằng mình vẫn tỉnh táo và có xu hướng uống nhiều hơn.

Điều này làm tăng nguy cơ ngộ độc rượu và ảnh hưởng xấu đến gan, não và hệ tim mạch. Để bảo vệ sức khỏe, bạn nên tránh dùng rượu cùng với trà, cà phê hoặc nước tăng lực.

Tin liên quan

Những thực phẩm giúp cơ thể 'miễn nhiễm' với ung thư

Những thực phẩm giúp cơ thể 'miễn nhiễm' với ung thư

Nghiên cứu mới chỉ ra rằng tăng cường thực phẩm chống viêm và hạn chế thực phẩm gây viêm (như thịt đỏ chế biến sẵn) có thể giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Khám phá thêm chủ đề

thực phẩm huyết áp Tim mạch protein Caffeine Flavonoid Bữa sáng Sữa trái cây sô cô la Bánh gạo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận