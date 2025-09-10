Các loại thực phẩm nên tránh ăn cùng lúc

Một số hợp chất có thể cản trở sự hấp thu vitamin và khoáng chất, khiến cơ thể không tận dụng được giá trị dinh dưỡng vốn có. Thậm chí, có sự kết hợp thực phẩm còn khiến cơ thể phải nạp vào quá nhiều vi chất hoặc gây ảnh hưởng đến tiêu hóa và tim mạch, theo trang Real Simple.

Sữa với trái cây có múi

Hãy cân nhắc trước khi uống sữa và ăn quýt cùng lúc, nhất là những người không dung nạp lactose.

Axit citric trong các loại trái cây có múi khiến protein casein trong sữa kết tủa, tạo thành từng mảng vón cục, dẫn đến khó tiêu hóa.

Hãy cân nhắc trước khi uống sữa và ăn quýt cùng lúc Ảnh: AI

Sô cô la đen với sữa

Sô cô la đen chứa nhiều flavonoid có khả năng hạ huyết áp và tăng cường sức khỏe tim mạch.

Tuy nhiên, bà Elizabeth Klodas, bác sĩ tim mạch dự phòng tại Mỹ, cho biết. "Flavonoid trong sô cô la đen chất lượng cao (70% cacao trở lên) giúp hạ huyết áp và tăng cường sức khỏe tim mạch, nhưng protein trong sữa lại ngăn cơ thể hấp thu các chất này".

Cà phê với chuối

Nhiều người chọn chuối và cà phê cho bữa sáng vì sự nhanh gọn, nhưng sự kết hợp này lại không tốt cho cơ thể.

Caffeine cùng carbohydrate tiêu hóa nhanh trong chuối có thể tạo cảm giác tràn đầy năng lượng, nhưng thực tế chỉ là ảo giác. Khi đường huyết giảm, năng lượng sụt nhanh khiến cơ thể mệt mỏi hơn.

Thay vì chọn cà phê và chuối ngay từ đầu, một bữa sáng hợp lý nên bắt đầu với 250 ml nước lọc và một phần ăn sáng giàu protein. Sau đó, cà phê có thể được dùng kèm các món chứa carbohydrate để duy trì năng lượng lâu hơn.

Mì ăn liền với nước tương

Mì ăn liền vốn đã chứa nhiều muối, việc thêm nước tương khiến lượng natri tiêu thụ tăng cao, dễ vượt xa nhu cầu khuyến nghị hằng ngày.

Về lâu dài, ăn quá nhiều muối làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp và khiến cơ thể dễ mất nước.

Những triệu chứng như mệt mỏi, khát nước và huyết áp tăng cao có thể xuất hiện thường xuyên nếu duy trì thói quen ăn mì với nước tương.

Theo khuyến nghị, bạn nên hạn chế nêm thêm gia vị mặn khi dùng mì ăn liền để giảm gánh nặng cho tim mạch và thận.

Bánh gạo với bơ đậu phộng

Sự kết hợp này cung cấp năng lượng nhanh nhưng không bền vững, do thiếu chất xơ và carbohydrate phức.

Cơ thể tiêu hao năng lượng chỉ trong vài phút, khiến bạn nhanh chóng rơi vào tình trạng mệt mỏi và thèm ăn trở lại.

Rượu với caffeine

Caffeine là chất kích thích còn rượu là chất ức chế, khi kết hợp sẽ gây ra tác động nguy hiểm.

Caffeine có thể che lấp cảm giác say do rượu, khiến người uống nghĩ rằng mình vẫn tỉnh táo và có xu hướng uống nhiều hơn.

Điều này làm tăng nguy cơ ngộ độc rượu và ảnh hưởng xấu đến gan, não và hệ tim mạch. Để bảo vệ sức khỏe, bạn nên tránh dùng rượu cùng với trà, cà phê hoặc nước tăng lực.