Chuyên gia: Sô cô la đen giúp giảm bệnh tim, tiểu đường

Chuyên gia Rohini Bajekal, thạc sĩ khoa học dinh dưỡng và thực phẩm làm việc tại Trung tâm dinh dưỡng Plant-Based Health Professionals UK (Anh), cho biết: Flavanol, dưỡng chất thực vật có nhiều trong ca cao - nguyên liệu làm sô cô la, có tác dụng bảo vệ tim, theo tờ Express.



Sô cô la đen giàu ca cao có thể tăng cường tuổi thọ bằng cách ngăn ngừa bệnh tim mạch và tiểu đường Shutterstock

Ca cao giàu magie, sắt, đồng, mangan và chất chống oxy hóa giúp giảm tổn thương tế bào.

Hàm lượng ca cao càng cao thì càng tốt cho sức khỏe, nghĩa là sô cô la đen có hàm lượng ca cao từ 70 - 90% là tốt nhất.

Các nghiên cứu đã chỉ ra sô cô la đen chứa đầy ca cao có thể giảm nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch và tiểu đường.

"Bằng chứng cho thấy tiêu thụ ca cao giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ, mất trí nhớ, tiểu đường loại 2 và tỷ lệ tử vong sớm", nữ chuyên gia Rohini Bajekal nhấn mạnh, theo Express.

Các nhà khoa học lý giải rằng sở dĩ sô cô la có tác dụng này có thể nhờ vào các chất chống oxy hóa flavanol có trong ca cao. Tuy nhiên, cần có những nghiên cứu lớn hơn để xác nhận điều này.

Tác dụng đối với bệnh tiểu đường

Chuyên gia Rohini Bajekal cho biết: "Các nghiên cứu cũng cho thấy flavanol có thể cải thiện độ nhạy insulin, từ đó có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2".

Các thử nghiệm đã phát hiện flavonoid trong ca cao giúp điều chỉnh các yếu tố chính của con đường truyền tín hiệu insulin và điều hòa vận chuyển glucose. Từ đó giúp giảm tình trạng kháng insulin, đồng thời cải thiện độ nhạy insulin và khả năng dung nạp glucose, theo tạp chí khoa học Science Daily.

Tác dụng đối với bệnh tim mạch

Thử nghiệm quy mô lớn năm 2022 đã đưa ra những kết quả đầy hứa hẹn rằng flavanol trong ca cao có thể có tác dụng bảo vệ tim mạch.

Các thử nghiệm trước đây cũng đã chỉ ra rằng flavanol trong ca cao có thể có tác dụng hạ huyết áp, cải thiện sự giãn nở mạch máu và đặc tính chống viêm, từ đó giúp giảm nguy cơ mắc các biến cố tim mạch.

Kết quả của nghiên cứu do Bệnh viện Brigham and Women's Hospital (Mỹ) thực hiện, được công bố trên tạp chí y sinh The American Journal of Clinical Nutrition, cho thấy tỷ lệ tử vong do tim mạch đã giảm 27% ở những người dùng chất bổ sung flavanol trong ca cao, theo Science Daily.