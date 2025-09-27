Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Bão số 10 Bualoi mạnh, nguy hiểm, thất thường | Vây kín nhà đòi nợ vỡ hụi '200 tỉ đồng'

Thanh Niên
Thanh Niên
27/09/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 27.9.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Hàng chục học sinh Quảng Trị nhập viện vì ngộ độc: Truy nguồn gốc thức ăn

Sáng nay (27.9), ông Đặng Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị), cho biết địa phương đã tổ chức họp các bên liên quan để làm rõ vụ việc hàng chục học sinh nghi bị ngộ độc sau bữa sáng tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy.

Theo thông tin ban đầu, loại bánh tày học sinh ăn có hợp đồng suất ăn, được cung cấp bởi một phụ nữ ở ngoài địa bàn xã. Công an đang điều tra nguồn gốc, trong khi ngành y tế đã lấy mẫu thực phẩm gửi kiểm tra.

Trong tổng số 75 học sinh ăn sáng bằng bánh tày tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy sáng 26.9, đến nay ghi nhận 40 em phải nhập viện, 35 em còn lại được theo dõi sức khỏe tại địa phương. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Hàng chục học sinh Quảng Trị nhập viện vì ngộ độc: Truy nguồn gốc thức ăn

Ứng phó bão số 10 (bão Bualoi): Quân đội huy động hơn 240.000 người, 4.000 phương tiện

Để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ sau bão số 10, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã gửi công điện hỏa tốc đến các đơn vị trong quân đội, yêu cầu duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến của bão và mưa lũ do bão. Đồng thời triển khai các biện pháp phòng, chống đảm bảo an toàn doanh trại, kho tàng, các công trình đang thi công. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra. Bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ.

Ứng phó bão số 10 (bão Bualoi): Quân đội huy động hơn 240.000 người, 4.000 phương tiện

Vụ án SJC là điển hình về vi phạm trong kinh doanh vàng, vì sao?

Đại diện Viện KSND TP.HCM nhận định, bị cáo Lê Thúy Hằng, khi giữ Tổng giám đốc Công ty SJC, đã lợi dụng sự ảnh hưởng của mình, chỉ đạo nhân viên thực hiện hành vi phạm tội, chiếm đoạt hơn 95 lượng vàng và gây thiệt hại cho SJC hơn 107 tỉ đồng.

Vụ án SJC là điển hình về vi phạm trong kinh doanh vàng, vì sao?

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

