Toàn cảnh 17h 29.9: Lời kể nạn nhân vụ lốc xoáy | Tìm thấy một tàu cá bị nạn

Hà Nội mưa giông dữ dội kéo dài do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi

Do ảnh hưởng của bão số 10, ngay từ sáng 29.9.2025, Hà Nội đã xuất hiện mưa dông kèm gió mạnh.

Mưa lớn kéo dài cả ngày đã gây tình trạng tình trạng ngập sâu trên nhiều tuyến phố khiến các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, do ảnh hưởng của hoàn lưu từ Bão số 10, từ sáng sớm 29.9 đến trưa 30.9, Thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông.

Khu vực phía bắc thành phố có lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, có nơi trên 300mm. Trung tâm thành phố, khu vực phía tây và phía nam thành phố có lượng mưa phổ biến 150 - 250mm, có nơi trên 350mm. Hà Nội có gió mạnh cấp 4 - 5, giật cấp 6 sau khi bão số 10 Bualoi đổ bộ miền Trung.

Bộ đội Biên phòng vượt sóng đưa 2 bệnh nhân từ Cù Lao Chàm vào bờ cấp cứu

Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng đã điều động xuồng cùng cán bộ, chiến sĩ ra Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp) kịp thời đưa 2 bệnh nhân nguy kịch vào đất liền cấp cứu.

Tuyến đường dẫn vào phố cổ Hà Nội bị chiếm dụng như thế nào?

Được đầu tư hơn 300 tỉ đồng để nâng cấp, mở rộng để kết nối giao thông giữa khu vực ngoài đê và trung tâm phố cổ. Tuy nhiên, phố Chương Dương Độ (phường Hồng Hà, Hà Nội) nay lại bị lấn chiếm dụng từ vỉa hè đến lòng đường để kinh doanh, nhiều người dân bức xúc khi mục đích cải thiện giao thông chưa đạt hiệu quả mà nguy hiểm lại luôn tiềm ẩn.

