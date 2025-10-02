Toàn cảnh 17h: Lý do khu biệt thự triệu đô ở Hà Nội ngập hoài không rút | Tìm thấy ô tô bị tảng đá vùi lấp

Toàn cảnh 17h ngày 2.10.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Nghệ An: Người dân bất lực nhìn tài sản cuốn trôi

Chịu ảnh hưởng từ cơn bão số 10, nhiều xã tại tỉnh Nghệ An chìm sâu trong biển nước. Nhà cửa, hoa màu, vật nuôi bị cuốn trôi, một số gia đình thiệt hại lên đến hàng chục triệu đồng. Thực trạng ngập lụt không chỉ khiến đời sống đảo lộn, mà còn đặt ra nhiều thách thức trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Vụ 2 tàu cá chìm ở Cửa Gianh: Tìm thấy thi thể thứ 4

Sáng 2.10, thông tin từ Đồn biên phòng Ròon, Bộ đội biên phòng Quảng Trị cho biết vừa phát hiện 1 thi thể trôi dạt vào bờ biển và được xác nhận là thuyền viên trên tàu cá BV-92756 TS gặp nạn vào tối 28.9.

Trước đó, vào lúc 2 giờ 30 phút sáng nay (2.10), Đồn biên phòng Ròon, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo có 1 thi thể trôi dạt vào bờ biển thôn Trung Vũ (xã Hòa Trạch, Quảng Trị). Vị trí phát hiện thi thể cách Trạm kiểm soát biên phòng Ròon khoảng 800 m về phía Nam.

Sau khi nắm được thông tin, đơn vị đã triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, thông báo cho các đơn vị liên quan phối hợp xử lý.

Từ ngày 10.10 người dân muốn mua vàng có gì mới?

Theo quy định từ ngày 10.10, các giao dịch mua vàng, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong một ngày phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản của doanh nghiệp kinh doanh vàng tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Quy định này nhằm tăng tính công khai, minh bạch trong giao dịch và đảm bảo xác thực thông tin khách hàng.

