Thời sự

Phát hiện thi thể trong lô cốt bỏ hoang ở Khánh Hòa

Bá Duy
Bá Duy
30/09/2025 16:53 GMT+7

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ danh tính 1 thi thể nam giới đang phân hủy được phát hiện trong lô cốt bỏ hoang tại P.Bắc Nha Trang (Khánh Hòa).

Trưa 30.9, hai nhân viên điện lực đang thực hiện công việc kéo đường dây điện tại khu vực trên đường Nguyễn Xiển, P.Bắc Nha Trang (Khánh Hòa) thì bất ngờ ngửi có mùi lạ phát ra từ một lô cốt bỏ hoang bên đường. Khi tiến vào kiểm tra, họ phát hiện một thi thể đang trong tình trạng phân hủy. Lập tức 2 nhân viên này liền báo ngay cho chính quyền địa phương. 

Nhận được tin báo, lực lượng công an cùng các đơn vị chức năng lập tức có mặt bảo vệ hiện trường và triển khai các biện pháp nghiệp vụ theo quy định.

Phát hiện thi thể trong lô cốt bỏ hoang ở Khánh Hòa- Ảnh 1.

Lô cốt bỏ hoang trên đường Nguyễn Xiển (P.Bắc Nha Trang, Khánh Hòa), nơi phát hiện ra thi thể đang phân hủy

ẢNH: H.Đ

Theo nguồn tin từ cơ quan chức năng, nạn nhân được xác định là nam giới, tuy nhiên danh tính vẫn chưa được làm rõ. Thi thể mặc quần áo màu đen, tay đeo đồng hồ, đang trong tình trạng phân hủy nặng. Bên cạnh thi thể có một chiếc balo.

Thi thể của nạn nhân đã được đưa về nhà xác Bệnh viện Quân y 87 để phục vụ công tác khám nghiệm, xác định danh tính và nguyên nhân tử vong.

Hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Thi thể Khánh Hòa tử vong lô cốt bỏ hoang
