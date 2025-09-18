Khánh Hòa: Phát hiện đôi nam nữ tử vong tại nhà nghỉ

Chiều 18.9, lực lượng công an có mặt tại nhà nghỉ T.Q. ở P.Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (thuộc TX.Ninh Hòa cũ) để phong tỏa hiện trường sau khi nhận được thông báo về vụ việc một thanh niên và một phụ nữ tử vong tại nhà nghỉ.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, 2 nạn nhân gồm một thanh niên và một phụ nữ có quê quán ở Cà Mau. Cả hai được phát hiện tử vong tại phòng nghỉ với nhiều vết thương nghi do vật sắc nhọn gây ra, tuy nhiên nguyên nhân cụ thể vẫn đang được làm rõ.

Lãnh đạo P.Ninh Hòa xác nhận đã tiếp nhận thông tin về vụ việc và đang chỉ đạo công an phường phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành điều tra. Hiện trường được lực lượng chức năng bảo vệ nghiêm ngặt để phục vụ công tác khám nghiệm.

Hiện trường của vụ việc là một nhà nghỉ ở P.Ninh Hòa (Khánh Hòa) ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Công an P.Ninh Hòa cho biết đang khẩn trương thu thập các chứng cứ, tài liệu liên quan và làm rõ mọi tình tiết của vụ việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Khánh Hòa hiện đang khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ nguyên nhân tử vong của 2 nạn nhân, đồng thời xác minh danh tính cũng như mối quan hệ giữa các nạn nhân.