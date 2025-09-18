Khánh Hòa sẽ lấn biển xây kho xăng dầu phục vụ sân bay Cam Ranh

Ngày 18.9, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành quyết định phê duyệt dự án thành phần 1 (hạng mục lấn biển) thuộc dự án Kho xăng dầu đầu nguồn kết hợp nhiên liệu bay Ba Ngòi tại P.Cam Linh (thuộc TP.Cam Ranh cũ).

Trước đó, ngày 17.4, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho toàn bộ dự án này với tổng vốn gần 150 tỉ đồng, xây dựng trên diện tích khoảng 20.000 m2.

Chủ đầu tư của dự án là Công ty CP Cảng Cam Ranh (đại diện cho liên danh Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty CP và Công ty CP Cảng Cam Ranh). Dự án có mục tiêu làm kho đầu nguồn cung ứng xăng dầu và nhiên liệu hàng không, gia tăng sản lượng và phát triển thị trường nhiên liệu hàng không tại khu vực.

Dự án bao gồm các hạng mục chính: Bể chứa dầu DO có sức chứa 4.500 m3, bể chứa xăng có sức chứa 4.000 m3, 2 bể chứa nhiên liệu Jet A1 (nhiên liệu phản lực phổ biến nhất trong ngành hàng không dân dụng) có sức chứa 1.000 m3 và 4.000 m3.

Phạm vi lấn biển của dự án thành phần 1 có tổng diện tích san nền khoảng 19.929 m2, trong đó phần lấn biển chiếm 18.196 m2. Dự án cũng xây dựng kè biển mới bằng đá hộc với tổng chiều dài khoảng 511 m.

Khu vực quy hoạch xây dựng dự án Kho xăng dầu đầu nguồn kết hợp nhiên liệu bay Ba Ngòi tại P.Cam Linh (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Về tiến độ, UBND tỉnh yêu cầu dự án thành phần 1 (hạng mục lấn biển) hoàn thành trong vòng 10 tháng kể từ ngày cấp chủ trương đầu tư. Dự án thành phần 2 (công trình kho xăng dầu) hoàn thành trong vòng 13 tháng kể từ ngày hoàn thành hạng mục lấn biển. Thời hạn hoạt động của dự án là 20 năm.

Chủ đầu tư có trách nhiệm liên hệ Cục Hàng hải Việt Nam để cập nhật, bổ sung công năng tiếp nhận tàu chở xăng dầu trọng tải đến 5.000 tấn tại mép bến phía trong cầu cảng số 1 Bến cảng Ba Ngòi trong quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Nam Trung bộ giai đoạn 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Cùng với đó, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung, số liệu trong hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt. Đồng thời phối hợp với Sở NN-MT, UBND P.Cam Linh tổ chức đo vẽ hiện trạng, lập bản đồ xác định ranh giới dự án phù hợp với chủ trương đầu tư được chấp thuận. Chủ đầu tư cũng phải thực hiện các công tác bảo vệ môi trường theo hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt và hoàn tất các thủ tục về phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông theo quy định.

Ngoài ra, trong quá trình thi công, chủ đầu tư phải thiết lập báo hiệu hàng hải về khu vực thi công và công bố thông báo hàng hải theo quy định của pháp luật về hàng hải.

Dự án Kho xăng dầu đầu nguồn kết hợp nhiên liệu bay Ba Ngòi được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng trong việc cung ứng nhiên liệu cho sân bay Cam Ranh và phát triển thị trường nhiên liệu hàng không tại khu vực, đồng thời tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế biển của tỉnh Khánh Hòa.