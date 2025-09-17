Đề xuất hỗ trợ thêm 30 triệu đồng mỗi hộ di dời vì điện hạt nhân

Ngày 17.9, đoàn công tác do ông Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội, làm trưởng đoàn, đã làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa để giám sát việc triển khai Nghị quyết 189/2025/QH về các cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.

Kiến nghị điều chỉnh và bổ sung chính sách

Báo cáo với đoàn công tác, UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng việc thực hiện chính sách ưu đãi cho dự án điện hạt nhân vẫn còn nhiều hạn chế. Dù theo Nghị quyết 189, địa phương được thụ hưởng trực tiếp 9 chính sách đặc biệt, nhưng hiệu quả mang lại chưa rõ rệt.

Thực tế, địa phương mới triển khai được một số chính sách như vay vốn ODA, nguồn vốn quốc tế và áp dụng mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao nhất (nhân 1,5 lần so với quy định). Các cơ chế khác vẫn chờ hướng dẫn cụ thể từ các bộ, ngành Trung ương.

Đoàn công tác Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội đi khảo sát thực tế tại hiện trường

ẢNH: T.N

Trước những khó khăn này, tỉnh Khánh Hòa đưa ra hai nhóm kiến nghị. Nhóm thứ nhất là điều chỉnh 3 chính sách hiện tại Nghị quyết 189, gồm: tăng thêm 45% chi thường xuyên theo dân số; cho phép chủ đầu tư được chỉ định thầu trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; triển khai giải phóng mặt bằng song song với quá trình điều chỉnh, thi công dự án.

Nhóm thứ hai là bổ sung 9 chính sách mới, trong đó có hỗ trợ thêm cho người dân bị di dời 30 triệu đồng/hộ. Tỉnh cũng kiến nghị được phân bổ thêm 50% số vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách Trung ương và miễn thủ tục chuyển đổi rừng trong xây dựng hạ tầng giao thông.

Các đề xuất khác của tỉnh bao gồm bố trí đầy đủ, kịp thời vốn ngân sách để đảm bảo quốc phòng, an ninh trong quá trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân giai đoạn 2026 - 2030; ưu đãi giáo dục cho con em người dân vùng dự án; hỗ trợ xây mới hoặc nâng cấp các cơ sở y tế hiện có.

Đồng thời, tỉnh Khánh Hòa đề xuất được hỗ trợ 100% vốn đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ nhà máy điện hạt nhân; đưa 2 xã Phước Dinh, Vĩnh Hải vào diện đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2030.

Ông Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội, phát biểu kết luận buổi làm việc

ẢNH: T.N





Tỉnh Khánh Hòa cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành

Kết luận buổi làm việc, ông Lê Quang Huy ghi nhận nỗ lực của tỉnh Khánh Hòa và đề nghị địa phương tiếp tục bám sát Nghị quyết 70 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết 189 của Quốc hội trong triển khai 2 dự án điện hạt nhân.

Ông Lê Quang Huy nhấn mạnh, tỉnh Khánh Hòa cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; đồng thời tăng cường giám sát, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, giúp dự án triển khai đúng tiến độ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Đoàn công tác thống nhất sẽ tổng hợp các kiến nghị của tỉnh Khánh Hòa, báo cáo Quốc hội và Chính phủ trong thời gian tới. Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được xác định là một trong những dự án trọng điểm quốc gia, đòi hỏi quyết tâm cao từ các cấp, ngành để đảm bảo tiến độ và chất lượng.