Thời sự

Phá rừng biên giới tại Gia Lai, gần đồn biên phòng

Trần Hiếu
Trần Hiếu
12/09/2025 16:43 GMT+7

Tin từ Hạt Kiểm lâm Chư Prông (Gia Lai) ngày 12.9 cho biết, hiện vẫn chưa xác minh được cá nhân, tổ chức nào gây ra vụ phá rừng ở biên giới thuộc xã Ia Mơ.

Trước đó, đoàn công tác liên ngành của lực lượng kiểm lâm phối hợp Đồn biên phòng 729 tổ chức kiểm tra rừng khu vực biên giới tại xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai thì phát hiện 1 vụ phá rừng trái phép tại lô 4, khoảnh 3, tiểu khu 995, thuộc lâm phần do UBND xã Ia Mơ quản lý.

Tại đây, đoàn công tác phát hiện có 34 cây rừng tự nhiên gồm các chủng loại như: căm xe, cà chít, dầu... bị chặt phá, toàn bộ phần thân đã bị lấy đi khỏi hiện trường.

Sau khi phát hiện vụ việc, đoàn công tác thống nhất bàn giao cho Đồn biên phòng Ia Mơ chủ trì, phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Prông tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ thủ phạm vụ phá rừng để xử lý theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, đến nay lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được cá nhân, tổ chức nào thực hiện vụ phá rừng nêu trên.

- Ảnh 1.

Một trong số 34 cây gỗ thuộc vùng rừng biên giới Ia Mơ, tỉnh Gia Lai bị đốn hạ trái phép

ẢNH: CTV

Theo xác minh của PV Thanh Niên, những cây rừng bị chặt hạ trái phép nêu trên cách Đồn biên phòng 729 khoảng 4 km. Tại khu vực này, chỉ có những con đường độc đạo dẫn ra bên ngoài nhưng không hiểu vì lý do gì đã qua mắt được hoạt động tuần tra, kiểm soát nơi biên giới của lực lượng chức năng ở đây.

Một lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Gia Lai ngày 12.9 cho biết, Chi cục Kiểm lâm đã yêu cầu Hạt Kiểm lâm Chư Prông, Đội kiểm lâm cơ động và phòng chống chữa cháy rừng số 2 phối hợp với Đồn biên phòng 729 và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ nghi can phá rừng, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm vụ việc phá rừng trái pháp luật xảy ra tại tiểu khu 995, xã Ia Mơ.

Khám phá thêm chủ đề

Phá Rừng phá rừng biên giới Biên phòng Gia Lai lâm tặc
