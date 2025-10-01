Thoát chết trở về, 4 thuyền viên tình nguyện theo tàu biên phòng tìm bạn thuyền mất tích

Chiều 1.10, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) cho biết đến 15 giờ 30 phút cùng ngày vẫn chưa tìm thấy 6 thuyền viên mất tích còn lại trong vụ chìm 2 tàu cá BV-92756-TS và BV-92754-TS ở Cửa Gianh vào tối 28.9.

Hiện, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Trị gồm: Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Công an, chính quyền và nhân dân địa phương… đều vào cuộc tổng lực để tìm kiếm những thuyền viên mất tích.

Ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị (giữa) chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn tối 30.9 ẢNH: TRUNG ĐỨC

Trong ngày và đêm 30.9, ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đã kiểm tra tại hiện trường, chỉ đạo, đôn đốc công tác cứu nạn cứu hộ và tìm kiếm thuyền viên mất tích trên khu vực biển xã Bắc Trạch.

Đáng chú ý, trong ngày 1.10, cả 4 thuyền viên tàu gặp nạn nhưng thoát chết, gồm các ông: Nguyễn Trọng Chí (50 tuổi), Sa LêH (36 tuổi, cùng quê An Giang), Trần Quốc Chung (40 tuổi, quê Nghệ An), Đồng Văn Thành (40 tuổi, quê Thanh Hóa), sau thời gian tĩnh dưỡng đã tình nguyện theo tàu biên phòng ra biển để cùng tìm kiếm bạn thuyền mất tích.

Lực lượng biên phòng tổ chức tìm kiếm các thuyền viên ẢNH: THANH LỘC

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 22 giờ 30 ngày 28.9, khi bão số 10 đã giảm cấp, 11 thuyền viên trên 2 tàu BV 92756-TS và BV 92754-TS đang neo đậu tại bờ bắc tổ dân phố Xuân Lộc (P.Bắc Gianh, Quảng Trị) đã quay lại tàu để kiểm tra (có thêm 2 thuyền viên ở lại tàu trực bão).

Đến khoảng 23 giờ, lốc to và nước chảy xiết nên 2 tàu bị đứt dây neo, không nổ máy được, trôi tự do dẫn đến bị nạn.

Ngay sau đó, có 4 thuyền viên bơi được vào bờ, 9 thuyền viên còn lại mất tích. Hôm qua (30.9), đã phát hiện thi thể 3 thuyền viên, hiện còn 6 thuyền viên mất tích.