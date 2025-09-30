Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ 2 tàu chìm ở Cửa Gianh: Phát hiện thi thể thứ 3, xác định danh tính 6 thuyền viên mất tích

Thanh Lộc
Thanh Lộc
30/09/2025 15:25 GMT+7

Tính đến 13 giờ ngày 30.9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thuyền viên thứ 3 trong tổng số 9 thuyền viên mất tích khi 2 tàu cá BV-92756-TS và BV-92754-TS bị chìm ở Cửa Gianh (Quảng Trị) khuya 28.9.

Chiều nay 30.9, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể của ông Nguyễn Tiến Sỹ (39 tuổi, ở Diễn Châu, Nghệ A) vào trưa cùng ngày ở vùng biển xã Bắc Trạch (Quảng Trị). Ông Sỹ là thuyền viên trên tàu cá bị chìm ở Cửa Gianh vào khuya 28.9.

Sáng sớm nay, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện 2 thi thể ở bờ biển thôn Thanh Hải và thôn Tiền Phong (cùng xã Bắc Trạch). Sau đó, bà Nguyễn Thị Bé, chủ tàu cá BV-92756-TS, xác nhận danh tính 2 nạn nhân này là thuyền trưởng Trần Hoàng Thọ (41 tuổi, quê An Giang) và thợ sửa máy Nguyễn Văn Cảnh (31 tuổi, quê Đồng Tháp).

- Ảnh 1.

Một thi thể thuyền viên được phát hiện ở bờ biển Bắc Trạch

ẢNH; THANH LỘC

Như vậy, tính đến thời điểm này, ngoài 3 thuyền viên đã tìm ra thi thể, vẫn còn 6 thuyền viên mất tích.

Danh tính 6 thuyền viên mất tích: Võ Văn Trải (46 tuổi, quê An Giang), Đoàn Công Thành (23 tuổi, quê TP.HCM), Lê Đức Quân (28 tuổi, quê Thanh Hóa), Nguyễn Văn Sĩ (quê Nghệ An, chưa rõ năm sinh), Đặng Xuân Đức (38 tuổi, quê TP.HCM) và 1 người tên Bình (42 tuổi, quê Nghệ An).

Có 4 thuyền viên thoát hiểm trước đó gồm: Nguyễn Trọng Chí (50 tuổi, quê An Giang), Sa LêH (36 tuổi, quê An Giang), Trần Quốc Chung (40 tuổi, quê Nghệ An), Đồng Văn Thành (40 tuổi, quê Thanh Hóa).

- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng chọc thủng đáy 1 trong 2 con tàu bị chìm nhưng không phát hiện thuyền viên bên trong

ẢNH: THANH LỘC

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 22 giờ 30 ngày 28.9, khi bão số 10 đã giảm cấp, 11 thuyền viên trên 2 tàu BV 92756-TS và BV 92754-TS đang neo đậu tại bờ bắc tổ dân phố Xuân Lộc (P.Bắc Gianh, Quảng Trị) đã quay lại tàu để kiểm tra (có thêm 2 thuyền viên ở lại tàu trực bão). Đến khoảng 23 giờ, lốc to và nước chảy xiết nên 2 tàu bị đứt dây neo, không nổ máy được, trôi tự do dẫn đến bị nạn. Ngay sau đó, có 4 thuyền viên bơi được vào bờ, 9 thuyền viên mất tích. Hiện công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục được triển khai.

Tin liên quan

Phát hiện vị trí tàu chìm, Phó tư lệnh Quân khu 4 chỉ đạo khẩn

Phát hiện vị trí tàu chìm, Phó tư lệnh Quân khu 4 chỉ đạo khẩn

Lúc 9 giờ 25 phút sáng nay 29.9, lực lượng chức năng phát hiện 1 trong 2 tàu cá chìm ở cửa Gianh. Phó tư lệnh Quân khu 4 có mặt tại hiện trường đã chỉ đạo khẩn trương công tác cứu hộ và tìm kiếm các thuyền viên mất tích.

Quảng Ninh: Tàu chìm, một ngư dân tử vong

Quảng Nam: Tàu chìm ở Cửa Lở, 10 ngư dân thoát nạn

Khám phá thêm chủ đề

Thi thể chìm tàu tàu chìm cửa Gianh bão số 10
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận