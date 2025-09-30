Vụ 2 tàu chìm ở Cửa Gianh: Phát hiện thi thể thứ 3, xác định danh tính 6 thuyền viên mất tích

Chiều nay 30.9, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể của ông Nguyễn Tiến Sỹ (39 tuổi, ở Diễn Châu, Nghệ A) vào trưa cùng ngày ở vùng biển xã Bắc Trạch (Quảng Trị). Ông Sỹ là thuyền viên trên tàu cá bị chìm ở Cửa Gianh vào khuya 28.9.

Sáng sớm nay, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện 2 thi thể ở bờ biển thôn Thanh Hải và thôn Tiền Phong (cùng xã Bắc Trạch). Sau đó, bà Nguyễn Thị Bé, chủ tàu cá BV-92756-TS, xác nhận danh tính 2 nạn nhân này là thuyền trưởng Trần Hoàng Thọ (41 tuổi, quê An Giang) và thợ sửa máy Nguyễn Văn Cảnh (31 tuổi, quê Đồng Tháp).

Một thi thể thuyền viên được phát hiện ở bờ biển Bắc Trạch ẢNH; THANH LỘC

Như vậy, tính đến thời điểm này, ngoài 3 thuyền viên đã tìm ra thi thể, vẫn còn 6 thuyền viên mất tích.

Danh tính 6 thuyền viên mất tích: Võ Văn Trải (46 tuổi, quê An Giang), Đoàn Công Thành (23 tuổi, quê TP.HCM), Lê Đức Quân (28 tuổi, quê Thanh Hóa), Nguyễn Văn Sĩ (quê Nghệ An, chưa rõ năm sinh), Đặng Xuân Đức (38 tuổi, quê TP.HCM) và 1 người tên Bình (42 tuổi, quê Nghệ An).

Có 4 thuyền viên thoát hiểm trước đó gồm: Nguyễn Trọng Chí (50 tuổi, quê An Giang), Sa LêH (36 tuổi, quê An Giang), Trần Quốc Chung (40 tuổi, quê Nghệ An), Đồng Văn Thành (40 tuổi, quê Thanh Hóa).

Lực lượng chức năng chọc thủng đáy 1 trong 2 con tàu bị chìm nhưng không phát hiện thuyền viên bên trong ẢNH: THANH LỘC

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 22 giờ 30 ngày 28.9, khi bão số 10 đã giảm cấp, 11 thuyền viên trên 2 tàu BV 92756-TS và BV 92754-TS đang neo đậu tại bờ bắc tổ dân phố Xuân Lộc (P.Bắc Gianh, Quảng Trị) đã quay lại tàu để kiểm tra (có thêm 2 thuyền viên ở lại tàu trực bão). Đến khoảng 23 giờ, lốc to và nước chảy xiết nên 2 tàu bị đứt dây neo, không nổ máy được, trôi tự do dẫn đến bị nạn. Ngay sau đó, có 4 thuyền viên bơi được vào bờ, 9 thuyền viên mất tích. Hiện công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục được triển khai.