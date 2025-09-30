Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Quảng Trị: 2 thi thể dạt vào bờ biển, gần vị trí phát hiện tàu đắm

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
30/09/2025 08:15 GMT+7

Hai thi thể trôi dạt vào bờ biển thôn Thanh Hải (xã Bắc Trạch, Quảng Trị) gần với vị trí phát hiện 1 trong 2 chiếc tàu đắm, nghi là của các thuyền viên mất tích.

Sáng nay 30.9, UBND xã Bắc Trạch (Quảng Trị) cho biết người dân địa phương vừa phát hiện 2 thi thể trôi dạt vào bờ biển, nghi là thuyền viên mất tích trong vụ chìm tàu cá ngày 29.9. 

Theo Bộ đội biên phòng Quảng Trị, khoảng 6 giờ sáng nay 30.9, có 1 thi thể được phát hiện tại bờ biển thôn Thanh Hải, cách Lăng Ông (xã Bắc Trạch) khoảng 200m về hướng đông nam. Thi thể thứ 2 trôi dạt vào bờ biển thôn Tiền Phong, cách Lăng Ông khoảng 3km. 

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng biên phòng cử 4 cán bộ phối hợp cùng Công an xã Bắc Trạch bảo vệ hiện trường, đồng thời thông báo lực lượng chuyên môn của Công an tỉnh Quảng Trị và các cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục pháp lý, xác minh danh tính nạn nhân.

Quảng Trị: 2 thi thể dạt vào bờ biển, gần vị trí phát hiện tàu đắm- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng sử dụng máy múc để phá đáy chiếc tàu đắm, tìm kiếm người ở bên trong nhưng không có kết quả

ẢNH: THANH LỘC

Cũng liên quan đến vụ đắm tàu, hôm qua 29.9 Quân khu 4, Công an tỉnh, Quân sự khu vực 2 Quảng Ninh và các lực lượng chức năng tiến hành trục vớt tàu mang số hiệu BV-92756-TS, nhưng đến 23 giờ cùng ngày phải tạm dừng do đêm tối, tàu lớn nặng nên quá trình trục vớt gặp khó khăn.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục huy động tàu thuyền, mở rộng phạm vi tìm kiếm những thuyền viên còn mất tích. Thời tiết trên biển sáng nay 30.9 đã giảm sóng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

Quảng Trị: 2 thi thể dạt vào bờ biển, gần vị trí phát hiện tàu đắm- Ảnh 2.

2 trong 4 thuyền viên sống sót (bên trái) sau vụ tai nạn

ẢNH: THANH LỘC

Nỗi đau nơi cửa Gianh sau bão số 10: 'Thiệt hại hoàn toàn, chắc không sống nổi'

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 9 giờ 25 sáng 29.9, lực lượng cứu hộ và người dân địa phương phát hiện tàu cá BV 92756-TS trôi dạt vào bờ biển thôn Thanh Hải (xã Bắc Trạch) và lên phương án khẩn cấp để trục vớt tàu vì nghi vấn còn người mắc kẹt trong tàu. Trước đó, khoảng 22 giờ 30 ngày 28.9, khi bão số 10 đã giảm cấp, 11 thuyền viên trên 2 tàu BV 92756-TS và BV 92754-TS đang neo đậu tại bờ bắc tổ dân phố Xuân Lộc (P.Bắc Gianh, Quảng Trị) đã quay lại tàu để kiểm tra (có thêm 2 thuyền viên ở lại tàu trực bão). Đến khoảng 23 giờ, lốc to và nước chảy xiết nên 2 tàu bị đứt dây neo, không nổ máy được, trôi tự do dẫn đến bị nạn. 

Ngay sau đó, có 4 thuyền viên bơi được vào bờ, 9 thuyền viên còn lại mất tích.

Thêm 2 tàu cá gặp nạn trên vùng biển Quảng Trị, 9 thuyền viên mất tích

Khám phá thêm chủ đề

Thi thể Quảng Trị tàu cá bão số 10
