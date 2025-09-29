2 tàu cá gặp nạn trên biển Quảng Trị, 9 người mất tích

Sáng 29.9.2025, thông tin từ Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 tàu cá với tổng cộng 13 thuyền viên gặp nạn.

Cụ thể, vào đêm 28.9 trước thời điểm bão số 10 đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Trị, 2 tàu cá đang neo đậu tại bờ Bắc Tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh, trên tàu chỉ có thuyền trưởng, máy trưởng ở lại để trông coi tàu.

Chiếc thuyền được tìm thấy trên biển Quảng Trị Ảnh: Nguyễn Phúc

Đến 22 giờ 30 phút, khi bão số 10 đã giảm cấp, 11 thuyền viên còn lại của 2 tàu trên lên tàu để kiểm tra kỹ thuật, cho nổ máy, nấu cơm và chuẩn bị các nhu yếu phẩm để đi biển khai thác thủy sản.

Khoảng 1 tiếng sau, sau hoàn lưu bão, do thời tiết có gió lốc to, nước chảy siết nên 2 tàu trên đã bị đứt dây neo, trôi tự do và bị nạn. 4 thuyền viên bới được vào bờ hiện đang được đưa về Hải đội Biên phòng 1 chăm sóc. Hiện lực lượng chức năng đang triển khai tìm kiếm 9 nạn nhân còn lại.