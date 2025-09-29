Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Gia Lai: Khẩn cấp tìm kiếm 8 ngư dân mất liên lạc trên biển

Đức Nhật
Đức Nhật
29/09/2025 14:37 GMT+7

Một tàu cá cùng 8 ngư dân mất liên lạc ngoài khơi, ở vùng biển cách đông nam P.Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 147 hải lý. Trong khi đó, một tàu khác mắc cạn tại vùng biển đảo Én Đất (Cụm đảo Nam Yết, Trường Sa).

Ngày 29.9, Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết địa phương này có một tàu cá cùng 8 ngư dân mất liên lạc khi đang hoạt động trên biển.

Tàu cá bị mất liên lạc là tàu cá có số hiệu BĐ 97258 TS, do ông Huỳnh Văn Sơn (44 tuổi, ở P.Hoài Nhơn Đông) làm chủ kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 8 người lao động. Tàu xuất bến ngày 12.9 tại Trạm Kiểm soát biên phòng Cà Ná (Khánh Hòa), hành nghề mành chụp kết hợp câu cá ngừ đại dương.

Đến 20 giờ ngày 27.9, khi đang khai thác tại vùng biển cách đông nam P.Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 147 hải lý, tàu mất tín hiệu thiết bị giám sát hành trình và không liên lạc được với gia đình. Người nhà đã báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai thông báo và huy động 4 tàu cá đang hoạt động gần khu vực trên hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên, đến sáng 29.9, lực lượng chức năng vẫn chưa liên lạc được với tàu.

Cùng ngày, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cho biết một tàu cá khác bị mắc cạn tại vùng biển gần đảo Én Đất (Cụm đảo Nam Yết, Trường Sa).

Cụ thể, khoảng 3 giờ ngày 29.9, tàu BĐ 96732 TS bị mắc cạn vào khu vực đá ngầm thuộc đảo Én Đất. Tàu cá này do ông Ngô Trái (50 tuổi, ở P.Quy Nhơn Đông) làm chủ kiêm thuyền trưởng. Trên tàu có 11 ngư dân, hiện sức khỏe đều ổn định.

Tàu đã liên lạc được với tàu cá BĐ 97984 TS đến hỗ trợ lai dắt, dự kiến 22 giờ ngày 29.9 sẽ tổ chức kéo tàu ra khỏi bãi cạn khi thủy triều lên cao.

Hiện Đồn Biên phòng Tam Quan đang kêu gọi phương tiện hoạt động gần đó hỗ trợ, đồng thời hướng dẫn gia đình các thuyền viên giữ liên lạc và báo cáo kịp thời.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cũng kiến nghị Bộ đội biên phòng và các lực lượng liên quan tiếp tục phối hợp để có biện pháp hỗ trợ tàu cá gặp nạn.

