Phát hiện vị trí tàu chìm, Phó tư lệnh Quân khu 4 chỉ đạo khẩn

Lúc 9 giờ 25 sáng nay 29.9, lực lượng chức năng đã phát hiện 1 trong 2 tàu cá bị chìm tại khu vực cửa Gianh (Quảng Trị) trong bão số 10. Ngay tại hiện trường, đại tá Ngô Nam Cường, Phó tư lệnh Quân khu 4, đã trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, tìm kiếm các thuyền viên mất tích.

Rất đông lực lượng chức năng và người dân có mặt ở khu vực Cửa Ông (xã Bắc Trạch, Quảng Trị) ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Chiếc tàu được phát hiện là BV-92756-TS, trôi dạt và bị lật úp gần bờ biển Cửa Ông, thuộc xã Bắc Trạch (Quảng Trị). Một phần đáy tàu nhô lên trên mặt nước, không rõ có người còn mắc kẹt bên trong. Lực lượng chức năng đang khẩn trương khảo sát phương án trục vớt, đồng thời mở rộng khu vực tìm kiếm dọc bờ biển.

1 trong 2 chiếc tàu cá bị phát hiện lật úp ở Cửa Ông ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Phát hiện tàu cá chìm ở cửa Gianh, Phó tư lệnh Quân khu 4 chỉ đạo khẩn tại hiện trường

Theo báo cáo, khoảng 23 giờ 30 phút tối qua 28.9, 2 tàu cá BV-92756-TS và BV-92754-TS với tổng cộng 13 thuyền viên đang neo đậu tránh bão tại khu vực cầu Gianh thì bất ngờ đứt neo, bị sóng lớn cuốn trôi. Trong số này, 4 thuyền viên may mắn bơi vào bờ an toàn, 9 người còn lại hiện vẫn mất tích.

Đại tá Ngô Nam Cường, Phó tư lệnh Quân khu 4 (thứ 3 từ trái qua), bàn bạc kế hoạch ứng cứu với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Trao đổi với Thanh Niên tại hiện trường, đại tá Ngô Nam Cường, Phó tư lệnh Quân khu 4, nhấn mạnh lực lượng quân đội, công an, biên phòng và nhân dân đang được huy động tối đa, phối hợp chặt chẽ để khoanh vùng và tìm kiếm. Bán kính tìm kiếm được mở rộng 15 – 20 km dọc bờ biển từ trung tâm cửa Gianh ra 2 phía. Ngoài ra, các tàu của hải đội biên phòng cũng sẵn sàng vươn khơi ngay khi gió bão giảm để tiếp tục tìm kiếm ngoài biển.

Nhiều lực lượng đang đi dọc bờ biển Bắc Trạch tìm kiếm ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Ông cho biết thêm, việc trục vớt con tàu lật úp đang được tính toán nhằm bảo đảm an toàn, với hy vọng nếu còn thuyền viên mắc kẹt thì sẽ sớm được tiếp cận, cứu hộ.

"Chúng tôi quyết tâm tranh thủ từng thời điểm thời tiết tạm ổn để mở rộng tìm kiếm, nỗ lực cao nhất nhằm sớm có thông tin về các ngư dân mất tích", đại tá Ngô Nam Cường nói.

Chủ tàu (áo mưa xanh) khóc ngất tại hiện trường ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, động viên chủ tàu tại hiện trường ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Cũng trong sáng nay, đoàn công tác do ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, dẫn đầu cũng đã đến hiện trường, động viên chủ tàu và bàn phương án cứu hộ, cứu nạn.

Tại bờ biển, nhiều thân nhân các thuyền viên không giấu được sự lo lắng, bật khóc khi chứng kiến cảnh tàu bị sóng đánh tả tơi. Trong khi đó, thời tiết ở khu vực vẫn rất khắc nghiệt, mưa lớn kèm gió mạnh khiến công tác cứu hộ gặp vô vàn khó khăn.

Hiện, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đang tiếp tục duy trì ứng trực, huy động thêm phương tiện, quyết tâm tìm kiếm những ngư dân còn mất tích trong thời gian sớm nhất.