Nam sinh ở Quảng Trị bị lũ cuốn mất tích

Chiều tối 28.9, UBND xã Kim Phú (Quảng Trị) xác nhận địa phương đang huy động lực lượng tìm kiếm một học sinh bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 15 phút cùng ngày, em Trương Thanh Đ. (16 tuổi, học sinh THPT, ở thôn 2 Yên Thọ, xã Kim Phú, trước đây thuộc xã Tân Hóa, H.Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ), gặp nạn trong lúc cùng mẹ đưa trâu lên vùng cao tránh lũ. Khi đi qua khe Mụ Dì, em Đ. không may bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi, mất tích ngay sau đó.

Vị trí gần nơi em Đ. mất tích ẢNH: THANH LỘC

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền xã Kim Phú đã phối hợp các lực lượng chức năng, huy động nhân lực và phương tiện để khẩn trương tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa lớn liên tục, kết hợp với lượng nước từ thượng nguồn đổ về nhanh và mạnh, công tác cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Lực lượng biên phòng Quảng Trị dùng ca nô tìm kiếm em Đ. ẢNH: THANH LỘC

Sau nhiều giờ nỗ lực rà soát tại các điểm nước chảy qua khu vực khe Mụ Dì, các lực lượng vẫn chưa tìm thấy Đ. Chính quyền địa phương cho biết vẫn tiếp tục huy động thêm phương tiện và lực lượng hỗ trợ, đồng thời kêu gọi người dân phối hợp tham gia, nhằm sớm tìm được nạn nhân để giảm bớt đau thương cho gia đình.

Hiện tình hình thời tiết tại khu vực xã Kim Phú vẫn rất phức tạp, mưa lớn chưa có dấu hiệu giảm. Chính quyền khuyến cáo người dân hạn chế đi lại qua các ngầm, khe suối để đảm bảo an toàn tính mạng trong mưa lũ.