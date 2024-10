Quảng Bình: Tìm thấy thi thể người đàn ông bị lật thuyền khi đi tránh lũ

Ngày 30.10, UBND H.Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết đã tìm thấy thi thể ông P.V.C (64 tuổi, trú tại H.Quảng Ninh) sau 2 ngày mất tích.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông P.V.C sau 2 ngày tìm kiếm ẢNH: T.L

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 28.10, khi đang di chuyển tài sản để tránh lũ thì không may bị lật thuyền, ông C. bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Đến sáng 30.10, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông C. và đưa về gia đình tổ chức mai táng.

Tại TP.Đồng Hới, lúc 7 giờ 30 sáng 30.10, thi thể anh N.D.L (44 tuổi, trú tại P.Nam Lý) cũng được lực lượng chức năng tìm thấy cách bờ ruộng giữa P.Nam Lý và P.Đức Ninh Đông khoảng 50 m.

Trước đó, Thanh Niên thông tin về việc chính quyền P.Nam Lý phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm anh N.D.L mất tích. Anh L. đi thả lưới tại khu vực ruộng giữa P.Nam Lý và P.Đức Ninh Đông từ 8 giờ ngày 28.10, rồi mất tích.