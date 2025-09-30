Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Vụ tàu cá chìm ở biển Cửa Việt: Danh tính 2 thuyền viên mất tích

Bá Cường
Bá Cường
30/09/2025 12:18 GMT+7

Sau 3 ngày triển kể từ khi 2 tàu cá TP.HCM gặp nạn trên biển Cửa Việt khiến 11 thuyền viên gặp nạn, 9 người được cứu sống. Đến nay, vẫn còn 2 thuyền viên mất tích.

Ngày 30.9, thông tin từ Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đang phối hợp với lực lượng công an, chính quyền địa phương triển khai tìm kiếm 2 thuyền viên mất tích trên biển Cửa Việt sau vụ chìm tàu xảy ra hôm 28.9.

Vụ tàu cá chìm ở biển Cửa Việt: Danh tính 2 thuyền viên mất tích- Ảnh 1.

Thuyền viên Nguyễn Văn Trường đu bám vào phao số 0 hơn 4 giờ đồng hồ trước khi bị sóng đánh ngã và nỗ lực bơi vào bờ

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Theo thông tin xác minh ban đầu, danh tính 2 thuyền viên đang mất tích là Quách Hải Lâm (41 tuổi, quê quán tỉnh Thanh Hóa) và Phạm Văn Hiền (36 tuổi, quê quán tỉnh Nam Định), là những thuyền viên trên tàu cá BV-0042 TS.

Ngoài anh Lâm và Hiền, tàu cá BV-0042 TS còn có thuyền viên Nguyễn Văn Trường (35 tuổi, trú tại tỉnh Kiên Giang), người duy nhất trên tàu được đưa vào bờ. 

Anh Trường đã may mắn trèo lên phao số 0 và đu bám tại đó hơn 4 giờ đồng hồ trước khi bị sóng đánh rơi xuống biển và nỗ lực bơi vào bờ cùng với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng.

Vụ tàu cá chìm ở biển Cửa Việt: Danh tính 2 thuyền viên mất tích- Ảnh 2.

Anh Trường là thuyền viên duy nhất trên tàu cá BV-0042 TS trở về, 2 đồng đội của anh hiện vẫn đang mất tích

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang triển khai công tác tìm kiếm 2 thuyền viên mất tích.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, vào sáng 28.9, có 2 tàu cá TP.HCM gồm BV-4670 TS và BV-0042 TS với tổng 11 thuyền viên bị sóng đánh chìm khi đang trên đường vào khu neo đậu Cửa Việt đã trú bão số 10 (bão Bualoi). 

Một thuyền viên sau đó đã bơi được vào bờ, 7 thuyền viên được người dân và lực lượng Công an xã đưa thuyền ra ứng cứu thành công, 1 thuyền viên bám vào được phao số 0 mắc kẹt hơn 4 giờ đồng hồ trên biển trước khi được ứng cứu, 2 thuyền viên hiện vẫn còn mất tích trên biển.

Liên quan đến vụ 2 tàu cá bị chìm ở Cửa Việt (Quảng Trị) do bão số 10, hiện còn 3 thuyền viên mất tích; cơ quan chức năng sử dụng drone cỡ lớn tìm kiếm. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang cũng đã đến hiện trường.

