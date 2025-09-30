Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Lũ quét tại Cao Bằng, 3 người mất tích

Tuấn Minh
Tuấn Minh
30/09/2025 18:29 GMT+7

Trận lũ quét xảy ra ở khu vực nhà điều hành công trường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh tại xã Đức Long (tỉnh Cao Bằng), đã khiến 3 người bị mất tích.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng, vào khoảng 19 giờ 30 phút tối 29.9, một trận lũ quét bất ngờ đã xảy ra tại khu vực Ban điều hành dự án đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, thuộc xã Đức Long (tỉnh Cao Bằng), làm 3 người bị mất tích. 

Lũ quét tại Cao Bằng, 3 người mất tích- Ảnh 1.
Lũ quét tại Cao Bằng, 3 người mất tích- Ảnh 2.

Hiện trường nhà điều hành dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh tại xã Đức Long (tỉnh Cao Bằng) sau trận lũ quét tối 29.9

ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH CAO BẰNG

Các nạn nhân bị mất tích, gồm: Nguyễn Viết Trường (23 tuổi, trú tại Hà Nội); Đinh Thị Hải (36 tuổi, trú tại Ninh Bình); Lý Lê Anh Tú (22 tuổi, trú tại Thái Nguyên).

Ngay sau khi nhận được thông tin, công tác tìm kiếm cứu nạn đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng khẩn trương triển khai xuyên đêm. Đến nay, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10 (Bualoi), trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to gây thiệt hại về người và tài sản.

Toàn tỉnh có 117 nhà bị tốc mái; 208 nhà bị ngập nước; 11 nhà bị sạt lở đất; 72,95 ha lúa đổ gãy, ngập nước; 26,22 ha hoa màu bị đổ gãy, ngập nước. Hiện, toàn tỉnh có 18 điểm sạt lở và 30 điểm bị ngập úng.

