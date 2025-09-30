8 ngư dân mất tích, Gia Lai lập sở chỉ huy tìm kiếm

Ngày 30.9, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp khẩn bàn phương án tìm kiếm, cứu nạn tàu cá BĐ 97258 TS cùng 8 ngư dân bị mất tích trên biển.



Tại cuộc họp, các lực lượng chức năng đưa ra nhiều giả thuyết. Theo đó, có thể tàu cá trên bị sét đánh khi đang hoạt động trên biển; bị va chạm với tàu hàng hải dẫn đến chìm nhưng không phát được tín hiệu; hoặc do ảnh hưởng của bão số 10, sóng to gió lớn khiến tàu bị nhấn chìm.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thống nhất thành lập sở chỉ huy lâm thời để chỉ đạo công tác tìm kiếm, đồng thời yêu cầu sớm hoàn thiện kế hoạch cứu nạn. Trong đó, mở rộng phạm vi tìm kiếm, huy động tàu cá ngư dân tham gia, phát tín hiệu thường xuyên để hỗ trợ.

Ông Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp khẩn bàn phương án tìm kiếm cứu nạn tàu cá BĐ 97258 TS cùng 8 ngư dân bị mất tích trên biển ẢNH: TRIỆU THANH

Ông Tuấn cũng yêu cầu báo cáo ngay Bộ Quốc phòng, đề nghị huy động lực lượng cảnh sát biển, hải quân, không quân tham gia tìm kiếm, tăng cường khả năng ứng cứu.

"Phải khẩn trương tìm mọi cách để ứng cứu những ngư dân đang bị mất liên lạc. Cũng không loại trừ trường hợp tàu cá ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình. Tàu cá này từng có tiền lệ mất liên lạc 5 ngày. Trong trường hợp nếu tìm được mà phát hiện tàu cá gian dối, cố ý tắt thiết bị giám sát thì sẽ bị xử lý nghiêm. Tuy nhiên hiện tại vẫn phải xác định đây là tình huống khẩn cấp cần khẩn trương tìm kiếm người dân", ông Tuấn nói.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 27.9, tàu cá BĐ 97258 TS do ông Huỳnh Văn Sơn (44 tuổi, trú P.Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) làm chủ kiêm thuyền trưởng cùng 8 lao động đang hoạt động trên vùng biển cách đông nam P.Quy Nhơn khoảng 147 hải lý.

Đến 20 giờ cùng ngày, tàu mất tín hiệu thiết bị giám sát hành trình và không liên lạc được với gia đình. Người nhà đã báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai thông báo và huy động 4 tàu cá đang hoạt động gần khu vực trên hỗ trợ tìm kiếm.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại tàu cá trên cùng 8 thuyền viên vẫn đang mất tích.