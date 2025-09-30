Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Phó chủ tịch Gia Lai cảm ơn người dân nhường đất cho dự án giao thông

Đức Nhật
Đức Nhật
30/09/2025 12:31 GMT+7

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cảm ơn người dân bị ảnh hưởng trong giải phóng mặt bằng đã nhường đất để các dự án giao thông được hoàn thành đúng tiến độ.

Ngày 30.9, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khánh thành 2 dự án giao thông quan trọng, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự án thứ nhất là tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân, đi qua P.Quy Nhơn Đông và xã Tuy Phước. Công trình khởi công từ tháng 8.2021, dài 1,59 km, nền đường rộng 20,5 m, mặt đường bố trí 4 làn xe. Tổng vốn đầu tư 519 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh.

Phó chủ tịch Gia Lai cảm ơn người dân nhường đất cho dự án giao thông- Ảnh 1.

Tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khánh thành các dự án giao thông chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tuyến đường được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, kết nối trung tâm P.Quy Nhơn với khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, đồng thời phù hợp quy hoạch chung của tỉnh đến năm 2035, tầm nhìn 2050.

Dự án thứ hai là tuyến đường tránh ĐT.633 (đoạn từ Núi Ghềnh đến giáp ĐT.639), dài 3,53 km, tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/h, nền đường rộng 20,5 m, mặt đường bê tông nhựa 17,5 m với 2 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp. Tổng vốn đầu tư 336 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh.

Tuyến đường này giúp tăng cường kết nối Đông - Tây, liên thông các tuyến ven biển với ĐT.633, ĐT.639, giảm tải cho đoạn ĐT.633 hiện hữu qua xã Đề Gi. Công trình được kỳ vọng mở ra không gian phát triển đô thị, dịch vụ và du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương và toàn tỉnh.

Phó chủ tịch Gia Lai cảm ơn người dân nhường đất cho dự án giao thông- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cảm ơn người dân đã nhường đất để dự án được hoàn thành đúng tiến độ

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, lễ khánh thành công trình là dịp đánh dấu sự hoàn thiện của một dự án giao thông hiện đại. Ngoài ra dự án còn là một biểu tượng sinh động cho thành tựu xây dựng và phát triển của tỉnh Gia Lai. Đây là món quà mang ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 -2030, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng,

"Cảm ơn người dân địa phương đã ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai dự án, đặc biệt là những người dân bị ảnh hưởng trong giải phóng mặt bằng đã nhường đất để dự án được hoàn thành đúng tiến độ. Cảm ơn các sở, ngành, chính quyền địa phương đã đồng hành, phối hợp chặt chẽ trong suốt quá trình từ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình", ông Hoàng nói.

