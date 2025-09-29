Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Gia Lai thu hút 3.590 tỉ đồng vốn đầu tư trong 1 tháng

Đức Nhật
Đức Nhật
29/09/2025 13:57 GMT+7

Trong tháng 9, Gia Lai thu hút 7 dự án mới với tổng vốn đăng ký hơn 3.590 tỉ đồng và điều chỉnh 5 dự án, bổ sung vốn trên 1.700 tỉ đồng.

Ngày 29.9, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết toàn tỉnh đã thu hút 7 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký hơn 3.590 tỉ đồng trong tháng 9.

Cụ thể, 3 dự án nằm trong khu kinh tế và khu công nghiệp, 4 dự án đầu tư ngoài khu vực này. Ngoài ra, tỉnh cũng điều chỉnh chủ trương 5 dự án, bổ sung vốn hơn 1.700 tỉ đồng.

9 tháng đầu năm, Gia Lai đã thu hút 144 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 78.000 tỉ đồng. Trong số này có 130 dự án trong nước (hơn 42.500 tỉ đồng) và 14 dự án FDI (hơn 35.400 tỉ đồng).

Gia Lai thu hút 3.590 tỉ đồng vốn đầu tư trong 1 tháng- Ảnh 1.

9 tháng đầu năm, Gia Lai đã thu hút 144 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 78.000 tỉ đồng

ẢNH: TRIỆU THANH

Trong đó có 66 dự án công nghiệp; 40 dự án nông - lâm nghiệp - thủy sản; 20 dự án xây dựng - hạ tầng; 17 dự án thương mại, dịch vụ - du lịch và 1 dự án bất động sản, kinh tế đô thị.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã điều chỉnh 142 dự án với vốn tăng thêm hơn 6.500 tỉ đồng, đồng thời thu hồi, chấm dứt hoạt động 5 dự án. Hiện đang chờ UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt 16 dự án mới, tổng vốn hơn 1.000 tỉ đồng.

Về hoạt động doanh nghiệp, trong tháng 9, tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 215 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn hơn 2.400 tỉ đồng. Cũng trong tháng 9, có 40 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, 40 doanh nghiệp giải thể và 34 doanh nghiệp quay trở lại kinh doanh.

Tính chung từ đầu năm đến ngày 25.9, Gia Lai đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 2.376 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký trên 17.600 tỉ đồng.

