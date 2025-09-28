Dự án công viên Hùng Vương ở Phan Thiết từng 'dậy sóng' dư luận giờ ra sao?

Ngày 19.9 vừa qua, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh, cùng các sở ngành tiến hành kiểm tra, khảo sát dự án công viên Hùng Vương, P.Phú Thủy, Lâm Đồng (trước đây thuộc P.Phú Hài, Bình Thuận).

Hiện trạng khu vực rừng ngập mặn ven biển Phan Thiết, nơi được quy hoạch xây dựng công viên Hùng Vương vẫn chưa thấy gì khác ngoài rừng đước, tràm, vẹt um tùm. Nhưng khác trước đây ở chỗ xuất hiện nhiều điểm tập kết rác ở ven rừng đước vốn rất đẹp, gây hình ảnh phản cảm cho người dân.

Toàn cảnh khu rừng ngập mặn 32 ha ở P.Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, nơi sẽ thành công viên Hùng Vương ẢNH: Q.H

Từ ý tưởng đột phá đến thực trạng ì ạch

Đầu năm 2022, lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Thuận quyết định thay đổi hoàn toàn quy hoạch: hủy bỏ phương án phân lô bán nền, xây khu dân cư, biệt thự ven rừng ngập mặn, giữ lại nguyên mảng sinh thái hiếm hoi hơn 32 ha rừng ngập mặn để làm công viên, tạo "lá phổi xanh" cho cộng đồng. Quyết định này của lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Thuận khi ấy được người dân rất đồng tình ủng hộ.

Quan điểm của lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Thuận khi đó, là muốn bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn ngay giữa lòng phố biển; đồng thời tạo không gian công cộng cho hàng vạn cư dân Phan Thiết.

Ngay sau khi có chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bình Thuận đã triển khai ngay việc thiết kế, quy hoạch lại toàn bộ khu vực rừng đước nguyên sinh.

Độc đáo hơn nữa là ý tưởng thiết kế ý của dự án công viên Hùng Vương đã đoạt giải Danh dự Architecture MasterPrize 2021 (giải thưởng hằng năm về kiến trúc do Farmani Group của Mỹ tổ chức) ở hạng mục kiến trúc cảnh quan quốc tế.

Thiết kế tổng quan công viên Hùng Vương trong khu rừng ngập mặn ẢNH: CHỦ ĐẦU TƯ

Trong bản thiết kế đó, các kiến trúc sư đề xuất những đường đi bộ trên cao, xuyên qua những tán cây đước, cây tràm, công trình xây trên cọc để không xâm hại mặt đất, hồ nước cảnh quan có hình dáng đặc trưng, quảng trường văn hóa, sân khấu ngoài trời… Tất cả vẽ nên một bức tranh công viên hiện đại, vừa sinh thái, vừa thân thiện với môi trường sống.

Tuy nhiên, dự án công viên Hùng Vương từng làm "dậy sóng" dư luận Bình Thuận (cũ) hiện rơi vào tình trạng "nằm chờ hoài".

Từ năm 2022 đến nay, việc triển khai vẫn dừng ở hồ sơ, báo cáo và các cuộc họp liên ngành. Câu chuyện giải phóng mặt bằng, bước khởi đầu bắt buộc vẫn giậm chân tại chỗ khi 124 bộ hồ sơ đền bù chưa phê duyệt xong.

Phối cảnh đường đi trong rừng ngập mặn xây dựng trên cọc bê tông ở công viên Hùng Vương ẢNH: CHỦ ĐẦU TƯ

Theo phê duyệt, công viên Hùng Vương có diện tích hơn 32 ha, tổng vốn đầu tư 500 tỉ đồng, thời gian triển khai 4 năm. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 đã phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND P.Phú Thủy, tiến hành đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính. Các buổi họp dân, thông báo kế hoạch thu hồi đất cũng đã được tổ chức. Nhưng đến nay, công tác thu hồi đất vẫn chưa có tiến triển nào.

Nói cách khác, dự án vẫn chỉ là một bản thiết kế đẹp, đạt giải thưởng và đang… nằm trên giấy.

Người dân đi bắt con dộp xanh dưới tán rừng ngập mặn ở nơi sẽ xây dựng công viên Hùng Vương ẢNH: VIỆT QUỐC

Trả lời PV Thanh Niên ngày 27.9, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy P.Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng (nguyên Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết, Bình Thuận cũ), cho biết trong rừng đước thì chỉ cần làm thủ tục thu hồi đất, nhưng khu vực thư viện, quảng trường (đất có chủ) các cơ quan của tỉnh đang làm song song thủ tục giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư đến đâu, phường sẽ phối hợp với chủ đầu tư làm đền bù giải tỏa đến đó. Tuy nhiên, ông Tân cũng không biết được đến khi nào thì thực hiện xong việc này.

Ý tưởng xanh, giá trị thời đại được người dân mong đợi

Dự án không chỉ là sự kỳ vọng của chủ đầu tư, các cơ quan triển khai, mà người dân cũng háo hức mong chờ.

Ông Nguyễn Minh Túc, người dân ở P.Phú Thủy cho biết việc biến rừng ngập mặn thành công viên sinh thái ngay trung tâm thành phố biển là một ý tưởng hiện đại, bắt kịp xu thế phát triển kinh tế xanh.

Đàn cò hiếm hoi còn sót lại trong rừng đước Phú Hài ẢNH: NSNA VĂN THÀNH

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, xói lở bờ biển, ô nhiễm đô thị ngày càng nghiêm trọng, quyết định giữ lại rừng đước, cây tràm, cây mắm… thay vì san lấp xây biệt thự là một bước đi đầy trách nhiệm của chính quyền với cộng đồng.

"Nếu thành hiện thực, công viên này không chỉ là nơi vui chơi, giải trí, mà còn là lá phổi giúp cân bằng môi trường, là nơi bảo tồn các loài chim quý hiếm còn sót lại. Đây có thể trở thành điểm nhấn du lịch sinh thái, không chỉ là đô thị du lịch biển thu hút du khách, mà nó còn là đô thị xanh, thân thiện với môi trường vô cùng quý hiếm", ông Túc chia sẻ.