Doanh nghiệp đồng loạt gửi kiến nghị ‘nóng’ đến lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng

Doanh nghiệp "kêu" hạ tầng và môi trường tại Mũi Né

Nhiều doanh nghiệp du lịch phản ánh, tình trạng ô nhiễm môi trường, lấn chiếm vỉa hè và an ninh trật tự tại Khu du lịch quốc gia Mũi Né (thuộc tỉnh Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng) đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường kinh doanh.

Doanh nghiệp kiến nghị xử phạt tình trạng ăn nhậu xả rác ra bãi biển ẢNH: QUẾ HÀ

Cụ thể, Công ty CP Bến Thành Mũi Né nêu tình trạng du khách tụ tập ăn nhậu, vứt rác ven biển, thậm chí điều khiển xe máy gây mất an toàn giao thông. Người dân phơi hải sản, thả rông gia súc ven đường, gây mùi khó chịu dù đã nhiều lần được nhắc nhở.

Công ty TNHH Du lịch Mũi Né Nhỏ phản ánh hiện tượng mất an ninh trật tự và việc cho thuê xe máy, xe Jeep tự lái bừa bãi cho khách nước ngoài tại đồi cát Bàu Trắng.

Công ty CP Thiên Thai Mũi Né đề nghị xử phạt nghiêm hành vi xả rác, xả nước thải ra biển; đồng thời lắp đặt gờ giảm tốc, vạch kẻ đường và biển báo để bảo đảm an toàn cho du khách.

Công ty Du lịch Việt Pháp bức xúc vì tình trạng người dân đốt rác gần resort, khói bụi bay vào khu nghỉ dưỡng.

Bãi tắm công cộng ven biển Mũi Né ẢNH: QUẾ HÀ

Công ty Sealink Mũi Né cho biết, UBND tỉnh Bình Thuận cũ đã phê duyệt dự án kết nối tuyến đường Võ Nguyên Giáp với đường Nguyễn Thông (đường N2) và xây dựng hệ thống thoát nước mưa, trong đó cửa thoát cuối cùng đặt ngay bên trong kè bãi tắm Đá Ông Địa, giáp ranh P.Phú Thủy và P.Mũi Né. Doanh nghiệp cảnh báo việc này có thể ảnh hưởng cảnh quan bãi tắm công cộng vốn nổi tiếng của Mũi Né và đề nghị Sở Tài chính Lâm Đồng chỉ đạo chủ đầu tư điều chỉnh vị trí cửa thoát lũ sang khu vực khác.

Công ty TNHH Du lịch Nhân Hòa Mũi Né phản ánh nhiều nhà hàng chiếm dụng vỉa hè đường Nguyễn Đình Chiểu để làm bãi xe và đặt bảng hiệu, phá vỡ cảnh quan đô thị.

Vướng mắc về quy hoạch, giải phóng mặt bằng

Hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) là vấn đề được nhiều doanh nghiệp Lâm Đồng đặc biệt quan tâm. Công ty CP VTOC (H.Đức Linh cũ) cho biết dự án nông nghiệp hữu cơ Food An mới được bàn giao 10/22 ha dù đã chờ nhiều năm. Doanh nghiệp kiến nghị tỉnh sớm GPMB và cho phép xây dựng nhà máy gần vùng nguyên liệu để đầu tư khép kín.

Dự án Hamubay đã được Cơ quan CSĐT Bộ Công an kết luận quá trình đầu tư không có dấu hiệu tội phạm ẢNH: QUẾ HÀ

Công ty TNHH Đầu tư Trường Phúc Hải, chủ đầu tư dự án Hamubay, đề nghị được tiếp tục triển khai dự án này. Trước đó, đây là một trong 9 dự án của Bình Thuận cũ từng bị tố cáo sai phạm và tạm dừng triển khai nhưng kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định dự án không có dấu hiệu tội phạm.

Công ty này cũng kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng hoàn trả 336 tỉ đồng tiền sử dụng đất đã nộp trước đây cho ngân sách; đề nghị chính quyền hỗ trợ di dời tàu thuyền trong khu vực dự án và ngăn chặn tái lấn chiếm đất đã được đền bù.

Phần lớn các kiến nghị gửi UBND tỉnh Lâm Đồng tập trung vào giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch và cấp giấy phép đầu tư ẢNH: QUẾ HÀ

Công ty CP Cấp thoát nước Bình Thuận kiến nghị dự án trạm bơm nước Phú Hài 2 (nay thuộc P.Phú Thủy, Lâm Đồng) được xếp vào nhóm công trình phục vụ mục đích công cộng. Theo luật Đất đai năm 2024, dự án này thuộc diện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, không phải đấu giá quyền sử dụng đất.

Doanh nghiệp đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh phương thức đầu tư, hỗ trợ về quỹ đất; đồng thời kiến nghị chính quyền địa phương ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm đất tại khu vực HTX muối Phú Hài, nơi công ty đã được chấp thuận dự án.

Dự án Novaworld Phan Thiết, 1 trong 5 dự án được Tập đoàn Novaland kiến nghị tháo gỡ khó khăn

ẢNH: QUẾ HÀ

Tập đoàn Novaland kiến nghị 5 vấn đề lớn, trong đó nổi bật là đề nghị tháo gỡ khó khăn cho dự án Tổ hợp khu du lịch Thung lũng Đại Dương (Novaworld Phan Thiết, rộng 986,3 ha); điều chỉnh mục tiêu đầu tư dự án trồng rừng, trồng cây lâu năm của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Mũi Né (166 ha) và điều chỉnh mục tiêu kinh doanh dự án dịch vụ trên mặt nước biển cố định tại cảng Mũi Né (80,1 ha).

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lâm Đồng Hồ Văn Mười chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các dự án án ven biển ẢNH: QUẾ HÀ

UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở Tài chính, Sở NN-MT cùng các cơ quan liên quan trả lời cụ thể các kiến nghị của doanh nghiệp, những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được báo cáo UBND tỉnh xem xét.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính Lâm Đồng, một số kiến nghị của doanh nghiệp đã tồn tại từ trước khi sáp nhập tỉnh. Nhiều nội dung từng được cơ quan chức năng trả lời nhưng doanh nghiệp chưa thỏa mãn. Sở Tài chính đang tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan trả lời, hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn chính đáng của doanh nghiệp.

Công ty TNHH Đất Việt - Đà Lạt kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét lại chủ trương chấm dứt hoạt động dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm. Tuy nhiên, Sở Tài chính tỉnh đã có văn bản trả lời, khẳng định không có cơ sở cấp lại chủ trương đầu tư do dự án này đã nhiều lần vi phạm. Công ty CP Thiên Đường Trên Mây cũng đề nghị UBND tỉnh sớm giải quyết dứt điểm việc UBND H.Bảo Lâm cũ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2 hộ dân.



