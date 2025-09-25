Lâm Đồng được trao toàn quyền đầu tư hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết (tên cũ là sân bay Phan Thiết) - hạng mục hàng không dân dụng.

Theo đó, Phó thủ tướng đồng ý giao HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng thẩm quyền chấm dứt hợp đồng BOT cũng như quyết định, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Điều này đồng nghĩa với việc địa phương có thể chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý, lựa chọn nhà đầu tư và phê duyệt điều chỉnh quy mô dự án mà không phải chờ Trung ương. Đây được xem là bước tháo gỡ điểm nghẽn lớn tồn tại nhiều năm qua.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng khảo sát đường băng sân bay Phan Thiết ẢNH: QUẾ HÀ

Phó thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng, theo chức năng, phối hợp hướng dẫn UBND tỉnh Lâm Đồng triển khai các bước tiếp theo.

Dự án sân bay Phan Thiết được khởi công từ tháng 1.2015, quy hoạch theo mô hình lưỡng dụng, gồm hạng mục quân sự và dân dụng. Đến nay, phần quân sự do Quân chủng Phòng không - Không quân xây dựng đã cơ bản hoàn thành, đưa vào phục vụ huấn luyện bay. Trước đó, Thủ tướng đã cho phép dùng chung một số hạng mục hạ tầng quân sự để phục vụ hoạt động hàng không dân dụng trong tương lai.

Các hạng mục quân sự tại sân bay Phan Thiết đã hoàn thiện, phục vụ công tác huấn luyện bay ẢNH: QUẾ HÀ

Trong khi đó, hạng mục dân dụng theo hình thức BOT nhiều lần điều chỉnh quy mô (từ 4C lên 4E), kéo theo tổng mức đầu tư tăng cao và tiến độ liên tục chậm trễ.

Ngày 29.8, UBND tỉnh Lâm Đồng có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ xin chấm dứt hợp đồng BOT cũ để chuyển sang hình thức đầu tư mới. Trước đó, tháng 7.2025, một doanh nghiệp đã gửi văn bản đề xuất tham gia đầu tư hạng mục dân dụng của sân bay Phan Thiết. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở Tài chính phối hợp các sở ngành thẩm định và tham mưu.

Quyết định trao thẩm quyền cho tỉnh Lâm Đồng được đánh giá là bước ngoặt, tạo cơ sở để sớm triển khai hạng mục dân dụng, khai thác hạ tầng quân sự đã hoàn thiện, qua đó thúc đẩy dự án hàng không chiến lược của Nam Trung bộ.