Phú Quốc khởi công nhiều dự án, công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027

Ngày 24.9, tại đặc khu Phú Quốc (An Giang), Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đến dự và phát biểu chỉ đạo lễ khởi công các dự án (DA), công trình phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027 và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cùng các đại biểu và lãnh đạo tỉnh An Giang thực hiện nghi thức khởi công các dự án, công trình phục vụ hội nghị APEC 2027 ẢNH: TRẦN NGỌC

Cụ thể, khởi công 7 DA, công trình thuộc 21 DA, công trình trọng điểm mang tính chiến lược được Chính phủ đầu tư phục vụ APEC 2027, gồm: Xây dựng đường tỉnh ĐT.975, đoạn từ ĐT.973 - Cảng hàng không Phú Quốc và đường ĐT.975 - ĐT.973 dài 20 km (vốn đầu tư 2.500 tỉ đồng); hồ nước Cửa Cạn dung tích 7,5 triệu m3 (1.026 tỉ đồng); ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật các khu vực Dương Đông, An Thới (970 tỉ đồng); DA đầu tư hạ tầng kỹ thuật và chuyển đổi số, xây dựng Trung tâm giám sát điều hành thông minh quản lý toàn diện Phú Quốc (500 tỉ đồng); xây dựng kè và san lấp mặt bằng xây dựng Trung tâm tổ chức hội nghị cấp cao APEC và các công trình chức năng (1.400 tỉ đồng); xây dựng khu tái định cư An Thới (1.632 tỉ đồng).

Đồng thời, khởi động 3 DA, công trình gồm: Nhà máy xử lý rác Bãi Bổn (382 tỉ đồng); nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt An Thới và nhà máy nước hồ Cửa Cạn (556 tỉ đồng).

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại lễ khởi công các DA, công trình phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc ẢNH: TRẦN NGỌC

Đây là các DA trọng điểm, quan trọng góp phần giúp Phú Quốc đáp ứng tốt nhu cầu tổ chức APEC 2027; đồng thời có vai trò rất lớn để giúp đảo ngọc phát triển hiện đại, lâu dài.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Việt Nam đăng cai sự kiện APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước và Phú Quốc vinh dự được Đảng, Nhà nước lựa chọn để tổ chức APEC 2027 là hoạt động đối ngoại, chính trị vô cùng quan trọng của quốc gia. Với những công trình phục vụ APEC 2027 và hệ thống hạ tầng đồng bộ sắp tới, Phú Quốc sẽ là biểu tượng của một Việt Nam đổi mới, sáng tạo, hướng tới mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại vào năm 2030.

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng (thứ 4 từ phải qua) cùng lãnh đạo tỉnh An Giang kiểm tra các công trình phục vụ hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc ẢNH: CTV

Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan phải quán triệt tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện"; phấn đấu hoàn thành các DA, công trình trước 3 - 6 tháng theo tiến độ, bảo đảm chất lượng tốt nhất, tạo không gian đẹp nhất, ấn tượng nhất về Việt Nam, Phú Quốc trong mắt bạn bè quốc tế. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát và chủ động hỗ trợ, đồng hành với UBND tỉnh An Giang tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế.

Trước đó, chiều 23.9, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã đến kiểm tra và làm việc tại Phú Quốc về tình hình triển khai các DA hạ tầng phục vụ APEC 2027. Theo UBND tỉnh An Giang, trong số 21 DA phục vụ APEC, đã có 7 DA ngoài ngân sách được lựa chọn nhà đầu tư và 8 DA đầu tư công được phê duyệt và chọn nhà thầu thi công. Trong đó, 5 DA đang triển khai đúng hoặc vượt tiến độ, gồm: Đầu tư mở rộng Cảng hàng không Phú Quốc; Khu đô thị Bãi Đất Đỏ; Khu đô thị Núi Ông Quán và 2 DA ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật tại khu vực An Thới và Dương Đông.



