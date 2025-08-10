Phú Quốc lập lại trật tự đất đai, sẵn sàng cho APEC 2027

Quyết liệt dẹp 'loạn' chiếm đất, lấn rừng

Từ cuối năm 2024, đặc biệt sau khi thông tin APEC 2027 sẽ được tổ chức tại Phú Quốc, một số đối tượng đã lợi dụng thời điểm này để thực hiện hành vi bao chiếm, lấn chiếm đất rừng, đất do Nhà nước quản lý. Thậm chí, có trường hợp san ủi hàng chục nghìn mét vuông đất, dựng nhà tạm, xây tường rào kiên cố, đào ao trái phép. Tất cả diễn ra bất chấp quy hoạch đã được công bố và các dự án đang triển khai.

Người dân đặc khu Phú Quốc sẵn sàng bàn giao đất xây dựng công trình APEC ẢNH: N.A

Vụ bà N.K.H. ở khu phố Ông Lang chiếm tới 50.000 m² đất nhà nước, xây dựng công trình và hạ tầng trái phép, là điển hình cho sự ngang nhiên thách thức pháp luật. Chính quyền đặc khu đã khẳng định rõ: mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, thậm chí chuyển cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu hủy hoại đất hoặc gây hậu quả nghiêm trọng.

Không chỉ dừng ở xử phạt hành chính, UBND đặc khu Phú Quốc đã triển khai hàng loạt đợt ra quân quy mô lớn, huy động toàn bộ lực lượng quản lý trật tự xây dựng - giao thông. Hơn 1.300 cuộc tuần tra, hàng trăm trường hợp vi phạm bị lập biên bản, xử lý; hàng loạt công trình trái phép bị tháo dỡ; các khu vực trọng điểm được dựng hàng rào bảo vệ, ngăn chặn tái lấn chiếm.

Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Nguyễn Lê Quốc Toàn cho biết, việc nhiều công trình, dự án trọng điểm được thực hiện đầu tư xây dựng, nên tình hình giao dịch biến động về quyền sử dụng đất và giá trị quyền sử dụng đất có chiều hướng tăng cao.

“Thực hiện luật Đất đai qua các thời kỳ và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Phú Quốc (nay là đặc khu Phú Quốc) có những chuyển biến tích cực, dần đi vào nề nếp góp phần tích cực trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Trong thời gian qua, các cấp các ngành cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng, lâm nghiệp, nhất là hành vi lấn, chiếm đất nhà nước quản lý, đất rừng; sử dụng đất không đúng mục đích; các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai khác”, ông Toàn nói.

Quan điểm xuyên suốt là xử lý nghiêm nhưng công khai, minh bạch. Mọi hành vi xây dựng trái phép trên đất đã có quy hoạch dự án sẽ không được kiểm đếm, bồi thường, không bố trí tái định cư. Sự cứng rắn này là cần thiết để bảo vệ tài nguyên đất đai - nền tảng cho phát triển bền vững và là tiêu chí bắt buộc để Phú Quốc chuẩn bị đón APEC 2027 với hình ảnh một đô thị xanh sạch, hiện đại.

Những tấm gương đẹp - sức mạnh đồng thuận

Tuy vậy, câu chuyện đất đai ở Phú Quốc không chỉ có những gam màu xám. Trong khi một số ít ngoan cố chống đối, nhiều người dân đã tự nguyện giao đất, tháo dỡ công trình, vì mục tiêu phát triển chung. Tại dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, hạ tầng then chốt đón khách và sự kiện APEC 2027, đến nay 32 hộ dân đã chủ động trao lại hàng chục nghìn mét vuông đất, không đòi hỏi thêm quyền lợi.

Người dân tự nguyện tháo dỡ công trình bàn giao đất xây sân bay Phú Quốc

Ông Huỳnh Long, ông Lê Văn Núi, ông Trần Văn Sỹ là những cái tên tiêu biểu. Họ không chỉ bàn giao đất mà còn trực tiếp thuê nhân công tháo dỡ công trình vi phạm. “Chúng tôi hiểu rằng nếu đất nước phát triển, người dân sẽ được hưởng lợi. Phát triển Phú Quốc là sự nghiệp chung” - ông Huỳnh Long chia sẻ. Đây không chỉ là lời nói, mà là một cam kết về trách nhiệm công dân, về niềm tin vào tương lai đảo Ngọc.

Hành động của những người dân này đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ, phát triển không phải việc của riêng chính quyền hay doanh nghiệp, mà là sự đồng lòng của cả cộng đồng. Chính tinh thần ấy mới là bảo chứng bền vững cho mọi quy hoạch, mọi dự án.

Trong mọi trường hợp, chính quyền đặc khu Phú Quốc đều xử lý theo hướng vừa tuân thủ pháp luật, vừa bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Vì vậy, với những hộ dân chấp hành, chính quyền luôn đảm bảo chế độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hợp lý. Cách làm “thấu tình đạt lý” này vừa giữ được kỷ cương, vừa nuôi dưỡng niềm tin, để người dân trở thành đối tác đồng hành thay vì đối tượng bị cưỡng chế. Ngược lại, những hành vi cố tình chống đối sẽ bị xử lý nghiêm, để không tạo tiền lệ xấu.

Phối cảnh CHK Phú Quốc

APEC 2027 - Cơ hội vàng của đảo Ngọc

APEC 2027 là cơ hội để Phú Quốc khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch - đầu tư quốc tế. Để đón hàng nghìn đại biểu, nguyên thủ và hàng triệu lượt khách, đặc khu đang gấp rút triển khai các công trình trọng điểm như dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; hai hồ chứa nước ngọt Dương Đông 2 và Cửa Cạn, trung tâm hội nghị, khu tái định cư, chỉnh trang đô thị, cùng nhiều dự án hạ tầng xanh, năng lượng sạch theo lộ trình chuyển đổi xanh đến 2030.

Tất cả những nỗ lực này sẽ chỉ đạt hiệu quả nếu trật tự đất đai được lập lại, nếu mỗi mét vuông đất phục vụ dự án được giải phóng đúng tiến độ. Đây chính là lý do vì sao Phú Quốc phải kiên quyết xử lý vi phạm ngay từ bây giờ để không lỡ cơ hội vàng của cả địa phương và đất nước.

Phú Quốc đang cho thấy một bài học quản lý đất đai rõ ràng, kiên quyết với vi phạm, thấu tình đạt lý vì lợi ích nhân dân. Đây không chỉ là câu chuyện bảo vệ tài nguyên, mà là chiến lược chuẩn bị cho tương lai, nơi đảo Ngọc bước ra thế giới với diện mạo văn minh, hạ tầng hiện đại và một cộng đồng sẵn sàng đồng hành. Khi APEC 2027 khai màn, hình ảnh Phú Quốc sẽ không chỉ là thiên đường du lịch, mà còn là minh chứng sống động cho một chính quyền dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.