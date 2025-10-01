Giá USD hôm nay 1.10.2025: Ngân hàng tăng mức mua vào

Sáng 1.10, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố duy trì ở mức 25.187 đồng như hôm qua. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động trái chiều. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank tăng 20 đồng ở chiều mua chuyển khoản, lên 26.226 đồng nhưng giữ nguyên chiều bán ra 26.446 đồng; BIDV tăng 5 đồng khi mua vào lên 26.240 đồng, bán ra cũng ngang bằng hôm qua ở mức 26.446 đồng; ACB tiếp tục duy trì giá mua 26.250 đồng và bán ra 26.446 đồng… Riêng giá USD tự do giảm 5 đồng, đưa giá mua xuống 26.515 đồng, bán ra 26.615 đồng.

Giá USD sáng 1.10 được ngân hàng tăng mức mua vào trong khi giữ nguyên chiều bán ra ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tiếp tục giảm với chỉ số USD-Index còn 97,85 điểm, giảm 0,25 điểm so với hôm qua. Đồng USD đi xuống sau dữ liệu kinh tế mềm hơn dự kiến trong khi các nhà đầu tư chờ đợi tin chính phủ Mỹ đóng cửa, có thể làm gián đoạn việc công bố báo cáo việc làm hàng tháng trong tuần này. Thị trường đang chú ý vào việc Chính phủ Mỹ phải đóng cửa từ ngày 1.10 (giờ Mỹ), trừ khi đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đồng ý với thỏa thuận chi tiêu tạm thời vào phút cuối. Hôm 30.9, Tổng thống Donald Trump phát biểu: "Không có gì là không thể tránh khỏi, nhưng tôi cho rằng điều này có thể xảy ra".

Chia sẻ với CNBC, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Đảng Cộng hoà) cho biết kết quả nằm trong tay lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer và lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries. Cả hai nhà lập pháp đều thuộc Đảng Dân chủ. Nhưng ông Hakeem Jeffries cũng phát biểu trên CNBC rằng nếu chính phủ đóng cửa, đó là quyết định của Đảng Cộng hòa. Một số nhà đầu tư lo ngại tác động đối với nền kinh tế Mỹ có thể đặc biệt nghiêm trọng vào thời điểm này, nếu chính quyền Tổng thống Donald Trump thực hiện lời đe dọa sa thải hàng loạt công chức liên bang, hoặc nếu tình trạng đóng cửa kéo dài hơn dự kiến. Dấu hiệu mới nhất về căng thẳng kinh tế xuất hiện vào ngày 30.9, khi chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 9 thấp hơn dự kiến. Đây là nguyên nhân đẩy giá USD đi xuống.