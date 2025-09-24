Giá USD hôm nay 24.9.2025: Đô tự do quay đầu giảm

Sáng 24.9, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố được giữ nguyên ở mức 25.186 đồng, giảm 3 đồng so với hôm qua. Ngay sau đó, Vietcombank cũng giảm 3 đồng, đưa giá mua chuyển khoản xuống 26.225 đồng, bán ra 26.445 đồng; BIDV cũng giảm tương tự khi mua vào còn 26.235 đồng và bán ra xuống 26.448 đồng… Riêng giá USD tự do giảm 10 đồng khi mua vào xuống 26.480 đồng, bán ra 26.580 đồng.

Giá USD thế giới không biến động nhiều. Chỉ số USD-Index đạt 97,34 điểm, tăng 0,07 điểm so với hôm qua. Dù đã giảm 0,25% lãi suất nhưng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn tỏ ra khá thận trọng trong thời gian còn lại của năm nay. Hôm qua, Chủ tịch Fed - Jerome Powell - đã có bài phát biểu trước các lãnh đạo doanh nghiệp tại Providence, Rhode Island. Theo ông, sự suy yếu của thị trường lao động đã lấn át những lo ngại về lạm phát dai dẳng, dẫn đến quyết định hạ lãi suất 0,25% trong tuần trước. Rủi ro ngắn hạn đối với lạm phát đang nghiêng về phía tăng, trong khi rủi ro đối với việc làm nghiêng về phía giảm - một tình huống đầy thách thức. "Rủi ro đến từ cả hai hướng đồng nghĩa với việc không có lựa chọn nào là không có rủi ro", ông Powell nhận định.

Chủ tịch Fed cũng lưu ý có sự suy giảm đáng kể trong cả cung và cầu lao động. Mặc dù lạm phát đã hạ nhiệt từ mức đỉnh cao nhất trong hơn 40 năm vào năm 2022, chỉ số này vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% mà Fed đề ra. Dữ liệu của Bộ Thương mại dự kiến công bố vào ngày 26.9 tới sẽ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước và tăng 2,9% khi không tính thực phẩm và năng lượng. Tình hình càng thêm phức tạp bởi tác động của các biện pháp thuế quan từ chính quyền Tổng thống Donald Trump. Điều đó khiến Fed vẫn khá thận trọng trong việc điều hành chính sách tiền tệ, qua đó giúp đồng bạc xanh chưa biến động nhiều...