Giá USD hôm nay 23.9.2025: Ngân hàng đồng loạt tăng giá mua vào

Sáng 23.9, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố được giữ nguyên ở mức 25.189 đồng như hôm qua. Giá USD tại Ngân hàng Vietcombank tăng thêm 20 đồng ở chiều mua chuyển khoản, lên 26.228 đồng nhưng chiều bán ra đứng yên là 26.448 đồng; BIDV cũng tăng 16 đồng ở chiều mua vào, lên 26.236 đồng nhưng cũng tiếp tục giữ giá bán ra ở mức 26.448 đồng… Trong khi đó, USD tự do tăng 20 đồng khi mua vào lên 26.490 đồng, bán ra lên 26.590 đồng.

Tại Vietcombank, một số ngoại tệ khác cũng duy trì đà tăng. Cụ thể, giá euro tăng 119 đồng so với hôm qua, đưa giá mua chuyển khoản lên 30.697 đồng, bán ra lên 31.992 đồng; bảng Anh tăng 55 đồng khi mua chuyển khoản lên 35.145 đồng, bán ra 36.270 đồng; yen Nhật cũng tăng 0,23 đồng, đưa giá mua lên 174,41 đồng và bán ra 183,63 đồng...

USD sáng 23.9 tại các ngân hàng được tăng ở chiều mua vào ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới quay đầu giảm. Chỉ số USD-Index giao dịch quanh 97,29 điểm, thấp hơn hôm qua 0,46 điểm. Nhà đầu tư giao dịch khá thận trọng khi đánh giá lại những tác động của việc giảm lãi suất 0,25% do Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố giữa tuần qua. Bên cạnh đó, thị trường cũng chờ xem các thông tin liên quan về việc nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa ngày càng tăng. Điều đó đang kìm hãm giao dịch của thị trường. Tuần trước, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ các đề xuất của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ về việc ít nhất là tạm thời tài trợ cho chính phủ liên bang. Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer kể từ đó đã thúc giục Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp gỡ các nghị sĩ đảng Dân chủ để đạt được thỏa thuận. Thời hạn để các nhà lập pháp tài trợ cho chính phủ là ngày 30.9.

Trong bối cảnh này, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn liên tục đi lên. Kết thúc phiên giao dịch ngày 22.9 (rạng sáng 23.9 giờ Việt Nam), chỉ số S&P 500 tăng 0,44% lên 6.693,75 điểm; chỉ số Nasdaq Composite cũng tăng 0,7% lên 22.788,98 điểm và Dow Jones cộng thêm 66,27 điểm (tương đương 0.14%) lên 46.381,54 điểm. Cùng với S&P 500, Nasdaq Composite và Dow Jones đã đạt mức cao mọi thời đại mới trong phiên và đóng cửa ở mức cao kỷ lục.

