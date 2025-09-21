Giá USD hôm nay 21.9.2025: Giảm trong khi bảng Anh và euro đi xuống

Giá USD tiếp tục đi xuống trong tuần. Ngân hàng Vietcombank mua USD chuyển khoản 26.205 đồng, bán ra 26.445 đồng. So với cuối tuần trước, giá USD tại Vietcombank tăng 25 đồng ở chiều mua nhưng giảm 31 đồng ở chiều bán. Tương tự, ACB tăng 20 đồng ở chiều mua, lên 26.210 đồng nhưng giảm 31 đồng ở chiều bán ra, còn 26.445 đồng… Riêng giá USD tự do đứng yên sau một tuần khi tiếp tục mua vào 26.460 đồng, bán ra 26.560 đồng.

Giá USD giảm trong khi bảng Anh và yen Nhật đi xuống ẢNH: NGỌC THẮNG

Tuần này, một số ngoại tệ diễn biến khá ngược chiều. Cụ thể, giá euro tại Vietcombank tăng 95 đồng so với cuối tuần trước khi mua chuyển khoản lên 30.570 đồng, bán ra 31.860 đồng. Trong khi đó, bảng Anh giảm 210 đồng khi mua chuyển khoản xuống 35.057 đồng, bán ra còn 36.179 đồng; yen Nhật cũng giảm 0,93 đồng, đưa giá mua xuống 173,92 đồng, bán ra xuống 183,11 đồng…

Ngược trong nước, giá USD thế giới tăng trở lại. Chỉ số USD-Index đạt 97,65 điểm, tăng 0,03 điểm so với cuối tuần trước. Đồng USD đã chịu nhiều áp lực sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chính thức giảm lãi suất ở mức 0,25%, đưa lãi suất quỹ liên bang về mức 4 - 4,25%. Đây là bước đi được thị trường dự báo từ trước và đa số quan chức Fed kỳ vọng sẽ có thêm 1 - 2 lần cắt giảm nữa trong năm.

Theo phân tích của Công ty Chứng khoán VNDirect, quyết định hạ lãi suất của Fed không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong chính sách tiền tệ toàn cầu mà còn mang lại nhiều tác động tích cực cho kinh tế vĩ mô Việt Nam, từ ổn định tỷ giá, giảm chi phí vốn, đến mở rộng khả năng tiếp cận vốn quốc tế. Việc Fed đảo chiều chính sách sẽ giúp hạ nhiệt áp lực tỷ giá VND/USD. Đồng USD suy yếu và chi phí tín dụng toàn cầu giảm góp phần hạn chế tình trạng đầu cơ ngoại tệ, từ đó củng cố sự ổn định của thị trường. Trong trung hạn, xu hướng này còn thúc đẩy tái phân bổ dòng vốn toàn cầu sang các thị trường mới nổi, tạo điều kiện để Việt Nam đón dòng vốn đầu tư gián tiếp trở lại…