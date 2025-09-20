Giá USD hôm nay 20.9.2025: Giảm cùng các ngoại tệ khác

Các ngân hàng thương mại giảm nhẹ giá USD mua vào 5 đồng. Vietcombank mua vào còn 26.175 - 26.205 đồng, bán ra 26.445 đồng; ACB mua vào 26.180 - 26.210 đồng, bán ra ở mức 26.445 đồng; Vietinbank mua vào 26.020 đồng, bán ra 26.445 đồng… Chênh lệch giá mua và bán USD của các nhà băng rút ngắn còn 220 - 265 đồng mỗi USD. Các ngoại tệ khác trong ngân hàng cũng giảm. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 16 đồng, xuống 30.265 - 30.570 đồng chiều mua vào, bán ra 31.8760 đồng; bảng Anh giảm 110 đồng, xuống 34.706 - 35.057 đồng chiều mua vào, bán ra 36.179 đồng…

Ngân hàng giảm giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới tiếp tục tăng, chỉ số USD - Index thêm 0,3 điểm, lên 97,65 điểm. Đồng đô la Mỹ tiếp tục phục hồi so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt khi giới đầu tư đánh giá lại triển vọng ngắn hạn sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong tuần này, nhưng phát tín hiệu sẽ nới lỏng dần trong tương lai.

Đồng bảng Anh giảm sau khi số liệu cho thấy các khoản vay mượn của Chính phủ Anh vượt xa dự báo chính thức, làm phức tạp thêm triển vọng tài khóa. Bảng Anh nằm trong nhóm đồng tiền G10 có diễn biến tệ nhất, phản ánh lo ngại của giới đầu tư rằng Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves khó lòng kiểm soát được ngân sách. Đồng tiền này giảm 0,6% xuống còn 1,3468 USD, trên đà ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong hai ngày kể từ đầu tháng 4.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) giữ nguyên lãi suất khiến đồng yen tăng lên. Giới đầu tư vẫn chưa chắc chắn liệu lộ trình chính sách của BOJ có bị tác động bởi cuộc bầu cử lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) vào ngày 4.10 để thay thế Thủ tướng Shigeru Ishiba sắp mãn nhiệm hay không.