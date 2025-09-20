Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 20.9.2025: Giảm cùng các ngoại tệ khác

Thanh Xuân
Thanh Xuân
20/09/2025 08:33 GMT+7

Các ngân hàng giảm nhẹ giá USD dù đồng bạc xanh trên thị trường thế giới tăng khá nhanh.

Các ngân hàng thương mại giảm nhẹ giá USD mua vào 5 đồng. Vietcombank mua vào còn 26.175 - 26.205 đồng, bán ra 26.445 đồng; ACB mua vào 26.180 - 26.210 đồng, bán ra ở mức 26.445 đồng; Vietinbank mua vào 26.020 đồng, bán ra 26.445 đồng… Chênh lệch giá mua và bán USD của các nhà băng rút ngắn còn 220 - 265 đồng mỗi USD. Các ngoại tệ khác trong ngân hàng cũng giảm. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 16 đồng, xuống 30.265 - 30.570 đồng chiều mua vào, bán ra 31.8760 đồng; bảng Anh giảm 110 đồng, xuống 34.706 - 35.057 đồng chiều mua vào, bán ra 36.179 đồng…

Giá USD hôm nay 20.9.2025: Đô la Mỹ cùng các ngoại tệ khác giảm - Ảnh 1.

Ngân hàng giảm giá USD

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới tiếp tục tăng, chỉ số USD - Index thêm 0,3 điểm, lên 97,65 điểm. Đồng đô la Mỹ tiếp tục phục hồi so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt khi giới đầu tư đánh giá lại triển vọng ngắn hạn sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong tuần này, nhưng phát tín hiệu sẽ nới lỏng dần trong tương lai.

Đồng bảng Anh giảm sau khi số liệu cho thấy các khoản vay mượn của Chính phủ Anh vượt xa dự báo chính thức, làm phức tạp thêm triển vọng tài khóa. Bảng Anh nằm trong nhóm đồng tiền G10 có diễn biến tệ nhất, phản ánh lo ngại của giới đầu tư rằng Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves khó lòng kiểm soát được ngân sách. Đồng tiền này giảm 0,6% xuống còn 1,3468 USD, trên đà ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong hai ngày kể từ đầu tháng 4. 

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) giữ nguyên lãi suất khiến đồng yen tăng lên. Giới đầu tư vẫn chưa chắc chắn liệu lộ trình chính sách của BOJ có bị tác động bởi cuộc bầu cử lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) vào ngày 4.10 để thay thế Thủ tướng Shigeru Ishiba sắp mãn nhiệm hay không.

Tin liên quan

Giá USD hôm nay 19.9.2025: Ngân hàng tăng giá mua

Giá USD hôm nay 19.9.2025: Ngân hàng tăng giá mua

Các ngân hàng thương mại tăng giá mua USD, trong khi bán ra không thay đổi.

Khám phá thêm chủ đề

Giá USD ngân hàng Vietcombank Mỹ anh Nhật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận