Giá USD hôm nay 19.9.2025: Ngân hàng tăng giá mua

Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở mức 25.186 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại có xu hướng tăng giá mua USD, còn bán ra giữ nguyên. ACB tăng giá mua thêm 10 đồng, lên 26.180 - 26.210 đồng, bán ra ở mức 26.445 đồng. Vietcombank tăng giá mua 20 đồng, lên 26.155 - 26.180 đồng, bán ra 26.445 đồng. Vietinbank tăng giá mua thêm 18 đồng, lên 26.206 đồng, bán ra 26.445 đồng…

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng giảm. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 130 đồng, xuống 30.280 - 30.586 đồng chiều mua vào, bán ra 31.876 đồng; bảng Anh giảm 200 đồng, xuống 34.812 - 35.163 đồng chiều mua vào, bán ra 36.289 đồng…

Ngân hàng tăng giá mua USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Đô la Mỹ trên thị trường thế giới tăng trở lại, chỉ số USD-Index thêm 0,5 điểm, lên 97,36 điểm. Đồng USD được hỗ trợ bởi dữ liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ giảm trong tuần qua, đảo ngược đà tăng bất ngờ của tuần trước. Dữ liệu mới công bố số đơn xin trợ cấp ở mức 231.000 đơn, thấp hơn mức dự báo và con số công bố trước đó. Ngoài ra, giá USD tăng sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thực hiện bước cắt giảm lãi suất đúng dự báo, nhưng không đưa ra tín hiệu khẩn trương trong việc hạ chi phí vay mượn trong các tháng tới. Fed đã giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, đúng như dự báo. Chủ tịch Fed Jerome Powell gọi đây là động thái "quản lý rủi ro" nhằm phản ứng với sự suy yếu trên thị trường lao động, nhưng nhấn mạnh Fed không cần phải vội vã nới lỏng.

Sức mạnh của đồng bạc xanh gây áp lực lên đồng bảng Anh, xóa sạch các mức tăng trước đó, sau khi Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) giữ nguyên lãi suất và quyết định giảm tốc độ bán trái phiếu chính phủ. Bảng Anh ban đầu nhích lên sau quyết định của BoE nhưng nhanh chóng đảo chiều, giảm 0,6% trong ngày, xuống còn 1,35515 USD. Phiên trước này, bảng Anh tăng vọt lên 1,3726 USD, mức cao nhất kể từ ngày 2.7. Đồng EUR giảm 0,2%, còn 1,17893 USD, sau khi rút khỏi mức đỉnh kể từ tháng 6.2021 tại 1,19185.