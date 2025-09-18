Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 18.9.2025: Đô la trong ngân hàng giảm

Thanh Xuân
Thanh Xuân
18/09/2025 08:51 GMT+7

Giá USD trong nước đồng loạt giảm, trong khi đồng bạc xanh trên thế giới tăng trở lại sau quyết định Mỹ cắt giảm lãi suất.

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 12 đồng, xuống 25.186 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại cũng giảm nhanh giá USD 12 đồng, ACB mua vào 26.170 - 26.200 đồng, bán ra 26.445 đồng; Vietcombank mua vào 26.135 - 26.165 đồng, bán ra 26.445 đồng; Vietinbank giảm 26.188 đồng chiều mua vào, bán ra 26.445 đồng… Trong khi đó, các ngoại tệ khác trong ngân hàng cũng giảm. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 110 đồng, xuống 30.366 - 30.673 đồng chiều mua vào, bán ra 31.967 đồng; bảng Anh giảm 55 đồng, xuống 34.999 - 35.352 đồng chiều mua vào, bán ra 36.485 đồng…

Giá USD hôm nay 18.9.2025: Đô la trong ngân hàng giảm- Ảnh 1.

Ngân hàng giảm giá USD

ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo Ngân hàng Nhà nước, doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần (từ ngày 8 - 12.9) đạt khoảng 651.663 tỉ đồng, bình quân 130.333 tỉ đồng/ngày, giảm 2.850 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó. Các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (93% tổng doanh số giao dịch VND), kỳ hạn 1 tuần (3% tổng doanh số giao dịch VND). Đối với giao dịch USD, doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt 88% và 10%. Lãi suất bình quân USD có xu hướng ít biến động so với tuần trước, kỳ hạn qua đêm và 1 tuần đều giữ ở các mức 4,29%/năm và 4,32%/năm.

Giá USD trên thị trường thế giới tăng mạnh, chỉ số USD - Index thêm 0,4 điểm, lên 97 điểm. Đồng USD đã rơi xuống mức thấp nhất trong 4 năm so với EUR trước khi đảo chiều, tăng trở lại sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Động thái này, cùng với dự báo có thể sẽ còn hai lần cắt giảm tương tự tại hai cuộc họp chính sách còn lại trong năm nay, cho thấy các quan chức Fed đã bắt đầu giảm bớt lo ngại rằng chính sách thương mại của chính quyền Mỹ sẽ làm gia tăng lạm phát kéo dài. 

Các quan chức Fed dần đồng thuận với quan điểm rằng thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ tác động tạm thời đến lạm phát và dự báo mới nhất phù hợp với nhận định này. Đây là lần điều chỉnh đầu tiên của Ủy ban Thị trường Mở liên bang (FOMC) kể từ tháng 12 năm ngoái, đưa lãi suất chính sách xuống phạm vi 4 - 4,25%. Mặc dù mức cắt giảm 25 điểm cơ bản đã được thị trường dự đoán rộng rãi, Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó vẫn kêu gọi một mức cắt giảm "mạnh tay hơn".

