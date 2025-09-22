Giá USD hôm nay 22.9.2025: Nhích nhẹ sáng đầu tuần

Sáng 22.9, giá USD tại các ngân hàng nhích nhẹ. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank tăng thêm 3 đồng, đưa giá USD ở chiều mua lên 26.208 đồng, bán ra lên 26.448 đồng; BIDV giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 26.200 đồng nhưng cũng tăng 3 đồng ở chiều bán ra, lên 26.448 đồng… Riêng giá USD tự do tăng 10 đồng khi mua vào lên 26.470 đồng, bán ra lên 26.570 đồng.

Giá USD sáng 22.9 tăng nhẹ tại một số ngân hàng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tiếp tục tăng. Chỉ số USD-Index đạt 97,74 điểm, tăng 0,1 điểm so hôm qua. Đồng bạc xanh đã chịu nhiều áp lực sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố giảm lãi suất 0,25% trong giữa tuần qua nhưng sau đó đã phục hồi trở lại. Biểu đồ dự báo của Fed cũng cho thấy sẽ giảm lãi suất thêm hai lần nữa trong năm nay.

Theo một số nhà phân tích, lãi suất của Mỹ giảm thông thường sẽ khiến đồng USD đi xuống và giúp các ngân hàng trung ương châu Á có thêm dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ trong bối cảnh khu vực này đối mặt với cả áp lực tỷ giá lẫn thương mại. Bà Peiqian Liu, nhà kinh tế về châu Á tại Fidelity International phát biểu trên CNBC rằng, đợt cắt giảm lãi suất của Fed có thể đã giúp thu hẹp chênh lệch giữa lợi suất trái phiếu Mỹ và châu Á, xoa dịu nỗi lo tỷ giá và giúp một số nền kinh tế khu vực có thêm dư địa hạ lãi suất.

Bà Liu dự đoán: “Nhiều khả năng, các ngân hàng trung ương trong khu vực sẽ nới lỏng chính sách mạnh tay hơn”, đồng thời lưu ý quy mô giảm lãi suất của các nước sẽ có sự khác biệt. Các nhà hoạch định chính sách sẽ ra quyết định tùy thuộc vào tình hình mỗi nước. Trước đó, một số ngân hàng trung ương châu Á đã hạ lãi suất trước Fed để giảm bớt tác động từ chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Ví dụ, Hàn Quốc giảm lãi suất xuống mức thấp nhất trong gần ba năm vào tháng 5; Úc đẩy lãi suất xuống đáy hai năm vào tháng 8...