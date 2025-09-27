Giá USD hôm nay 27.9.2025: Ngân hàng giữ ở mức kịch trần

Các ngân hàng thương mại giữ giá USD ở mức kịch trần. Vietcombank mua vào 26.183 - 26.213 đồng, bán ra 26.453 đồng. ACB mua vào 26.200 - 26.453 đồng, bán ra 26.453 đồng. Vietinbank mua vào 26.050 đồng, bán ra 26.453 đồng… Giá các ngoại tệ khác cũng không thay đổi. Tại Vietcombank, giá EUR mua vào 30.017 - 30.321 đồng, bán ra 31.600 đồng; bảng Anh mua vào 34.321 - 34.668 đồng, bán ra 35.778 đồng…

Ngân hàng giữ giá USD cao ở mức kịch trần ẢNH: NGỌC THẠCH

Sau nhiều ngày tăng mạnh, giá USD trên thị trường thế giới giảm, chỉ số USD - Index mất 0,38 điểm, còn 98,19 điểm. Đồng bạc xanh mất 0,21% xuống 149,48 yên, song vẫn hướng tới tuần tăng thứ năm liên tiếp và giao dịch gần mức cao nhất kể từ ngày 1.8. Trong khi đó, đồng EUR tăng 0,31% lên 1,1701 USD, nhưng vẫn trên đà khép lại tuần giảm, chấm dứt chuỗi ba tuần tăng giá liên tục trước đó.

Chi tiêu tiêu dùng của Mỹ, vốn chiếm hơn hai phần ba hoạt động kinh tế, tăng 0,6% trong tháng 8, cao hơn một chút so với mức dự báo 0,5% của các nhà kinh tế do Reuters khảo sát. Theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng 0,3% trong tháng qua, đúng như dự báo.

Ông John Velis, chiến lược gia kinh tế vĩ mô khu vực châu Mỹ tại BNY New York nhận định: "Các số liệu kinh tế mạnh mẽ đã làm giảm bớt kỳ vọng thị trường vào việc Fed cắt giảm lãi suất, qua đó thu hẹp chênh lệch lãi suất với các nền kinh tế khác và đẩy đồng USD đi lên". Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch hiện định giá 89,8% khả năng Fed sẽ hạ 25 điểm cơ bản tại cuộc họp sắp tới, giảm nhẹ so với mức gần 92% cách đây một tuần.