Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 26.9.2025: Tăng cả trong và ngoài nước

Thanh Xuân
Thanh Xuân
26/09/2025 08:46 GMT+7

Các ngân hàng tiếp tục tăng giá USD lên mức kịch trần, đồng bạc xanh trên thị trường thế giới tiếp tục lên cao.

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá thêm 3 đồng, lên 25.194 đồng/USD. Các ngân hàng tăng thêm giá USD 3 đồng, lên mức kịch trần. ACB mua vào lên 26.200 - 26.453 đồng, bán ra 26.453 đồng. Vietcombank mua vào lên 26.210 đồng, bán ra 26,453 đồng. Vietcombank mua vào giảm từ 18 - 87 đồng, xuống còn 26.183 - 26.213 đồng, bán ra tăng 3 đồng, lên 26.453 đồng…

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng giảm mạnh. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 230 đồng, mua vào còn 30.017 - 30.321 đồng, bán ra 31.600 đồng; bảng Anh giảm 320 đồng, xuống 34.321 - 34.668 đồng chiều mua vào, bán ra 35.778 đồng…

Theo Ngân hàng Nhà nước, doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần (từ 15 - 19.9) đạt khoảng 729.492 tỉ đồng, bình quân 145.898 tỉ đồng/ngày, tăng 15.566 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó. Kỳ hạn có doanh số lớn nhất là qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 89% và 8%. Lãi suất bình quân USD có xu hướng giảm so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng giảm lần lượt 0,09%/năm, 0,21%/năm và 0,15%/năm xuống các mức 4,2%/năm, 4,11%/năm và 4,18%/năm. Lãi suất USD ở kỳ hạn từ 1 tuần trở lên thấp hơn tiền đồng từ 0,25 - 1%/năm.

Giá USD hôm nay 26.9.2025: Tăng cả trong và ngoài nước- Ảnh 1.

Giá USD trong ngân hàng tiếp tục tăng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới tiếp tục tăng mạnh, chỉ số USD-Index thêm 0,61 điểm, lên 98,47 điểm. Đồng USD tăng giá so với các đồng tiền khác sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố, cho thấy khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạn chế việc cắt giảm lãi suất trong tương lai. Bộ Thương mại Mỹ báo cáo, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 đã tăng 3,8% (đã điều chỉnh tăng), cao hơn mức 3,3% được công bố ban đầu. Các nhà kinh tế được Reuters khảo sát trước đó không dự đoán có sự điều chỉnh này. Các nhà giao dịch kỳ vọng Fed sẽ có ít nhất hai lần cắt giảm lãi suất nữa trong hai cuộc họp còn lại của năm nay, mặc dù các phát biểu từ các nhà hoạch định chính sách, bao gồm Chủ tịch Fed Jerome Powell, cho thấy nhiều quyết định sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế sắp tới.

Đồng USD cũng mở rộng đà tăng so với franc Thụy Sĩ sau khi GDP của Mỹ được công bố và việc Ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ (SNB) giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 0, đúng như dự đoán. Đồng bạc xanh đạt mức cao nhất trong hai tuần so với franc Thụy Sĩ, tăng từ 0,6% lên 0,8%. Ngoài ra, USD tăng 0,58%, lên mức 149,77 so với yen Nhật, chạm ngưỡng cao nhất kể từ ngày 1.8. EUR rơi xuống mức thấp nhất trong hơn hai tuần so với USD, giảm 0,66% và giao dịch ở mức 1,1659 USD. Đồng USD đã duy trì ở mức cao hơn kể từ khi Fed cắt giảm lãi suất vào tuần trước, đúng như dự đoán.

Tin liên quan

Giá USD hôm nay 25.9.2025: Đô trong ngân hàng tăng kịch trần

Giá USD hôm nay 25.9.2025: Đô trong ngân hàng tăng kịch trần

Các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng giá USD lên mức kịch trần trong khi các ngoại tệ khác giảm.

Khám phá thêm chủ đề

Giá USD ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Mỹ Lãi suất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận