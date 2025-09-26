Giá USD hôm nay 26.9.2025: Tăng cả trong và ngoài nước

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá thêm 3 đồng, lên 25.194 đồng/USD. Các ngân hàng tăng thêm giá USD 3 đồng, lên mức kịch trần. ACB mua vào lên 26.200 - 26.453 đồng, bán ra 26.453 đồng. Vietcombank mua vào lên 26.210 đồng, bán ra 26,453 đồng. Vietcombank mua vào giảm từ 18 - 87 đồng, xuống còn 26.183 - 26.213 đồng, bán ra tăng 3 đồng, lên 26.453 đồng…

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng giảm mạnh. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 230 đồng, mua vào còn 30.017 - 30.321 đồng, bán ra 31.600 đồng; bảng Anh giảm 320 đồng, xuống 34.321 - 34.668 đồng chiều mua vào, bán ra 35.778 đồng…

Theo Ngân hàng Nhà nước, doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần (từ 15 - 19.9) đạt khoảng 729.492 tỉ đồng, bình quân 145.898 tỉ đồng/ngày, tăng 15.566 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó. Kỳ hạn có doanh số lớn nhất là qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 89% và 8%. Lãi suất bình quân USD có xu hướng giảm so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng giảm lần lượt 0,09%/năm, 0,21%/năm và 0,15%/năm xuống các mức 4,2%/năm, 4,11%/năm và 4,18%/năm. Lãi suất USD ở kỳ hạn từ 1 tuần trở lên thấp hơn tiền đồng từ 0,25 - 1%/năm.

Giá USD trong ngân hàng tiếp tục tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới tiếp tục tăng mạnh, chỉ số USD-Index thêm 0,61 điểm, lên 98,47 điểm. Đồng USD tăng giá so với các đồng tiền khác sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố, cho thấy khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạn chế việc cắt giảm lãi suất trong tương lai. Bộ Thương mại Mỹ báo cáo, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 đã tăng 3,8% (đã điều chỉnh tăng), cao hơn mức 3,3% được công bố ban đầu. Các nhà kinh tế được Reuters khảo sát trước đó không dự đoán có sự điều chỉnh này. Các nhà giao dịch kỳ vọng Fed sẽ có ít nhất hai lần cắt giảm lãi suất nữa trong hai cuộc họp còn lại của năm nay, mặc dù các phát biểu từ các nhà hoạch định chính sách, bao gồm Chủ tịch Fed Jerome Powell, cho thấy nhiều quyết định sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế sắp tới.

Đồng USD cũng mở rộng đà tăng so với franc Thụy Sĩ sau khi GDP của Mỹ được công bố và việc Ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ (SNB) giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 0, đúng như dự đoán. Đồng bạc xanh đạt mức cao nhất trong hai tuần so với franc Thụy Sĩ, tăng từ 0,6% lên 0,8%. Ngoài ra, USD tăng 0,58%, lên mức 149,77 so với yen Nhật, chạm ngưỡng cao nhất kể từ ngày 1.8. EUR rơi xuống mức thấp nhất trong hơn hai tuần so với USD, giảm 0,66% và giao dịch ở mức 1,1659 USD. Đồng USD đã duy trì ở mức cao hơn kể từ khi Fed cắt giảm lãi suất vào tuần trước, đúng như dự đoán.