Giá USD hôm nay 25.9.2025: Đô trong ngân hàng tăng kịch trần

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm thêm 5 đồng, lên 25.191 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại tăng giá USD lên 5 đồng, Vietcombank mua vào lên 26.200 - 26.230 đồng, bán ra 26.450 đồng; ACB mua vào 26.210 - 26.450 đồng, bán ra 26.450 đồng; Vietinbank mua vào 26.240 đồng, bán ra 26.450 đồng… Giá USD tại ngân hàng tăng lên mức kịch trần.

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng giảm. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 150 đồng, mua vào còn 30.238 - 30.544 đồng, bán ra 31.823 đồng; bảng Anh giảm 150 đồng, xuống 34.635 - 34.985 đồng chiều mua vào, bán ra 36.105 đồng…

Giá USD tăng khiến các ngoại tệ khác giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD tăng mạnh, chỉ số USD-Index thêm 0,6 điểm, lên 97,85 điểm. Đồng USD đã tăng giá so với đồng yen, franc Thụy Sĩ và EUR sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đưa ra lập trường thận trọng về việc nới lỏng chính sách. Ông Powell nhấn mạnh, Fed cần tiếp tục cân bằng giữa hai rủi ro lạm phát cao và thị trường việc làm suy yếu, trong các quyết định lãi suất sắp tới.

Tâm điểm trong tuần này là các số liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) công bố vào thứ sáu, vốn được xem là thước đo quan trọng định hình kỳ vọng về các bước đi tiếp theo của Fed. Giới đầu tư kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại hai cuộc họp còn lại trong năm nay và thêm một lần nữa vào quý 1/2026, phù hợp với định hướng chính sách được công bố sau cuộc họp tuần trước.

Đồng bạc xanh tăng 0,54% lên 0,795 franc Thụy Sĩ, hướng tới chấm dứt chuỗi hai phiên giảm liên tiếp. Đồng EUR giảm 0,69% xuống 1,1734 USD sau khi niềm tin kinh doanh của Đức bất ngờ giảm trong tháng 9, chấm dứt chuỗi hai phiên tăng. Đồng bảng Anh mất 0,58% xuống 1,3443 USD, nhưng gần như đi ngang so với đồng EUR.