Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 25.9.2025: Đô trong ngân hàng tăng kịch trần

Thanh Xuân
Thanh Xuân
25/09/2025 08:52 GMT+7

Các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng giá USD lên mức kịch trần trong khi các ngoại tệ khác giảm.

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm thêm 5 đồng, lên 25.191 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại tăng giá USD lên 5 đồng, Vietcombank mua vào lên 26.200 - 26.230 đồng, bán ra 26.450 đồng; ACB mua vào 26.210 - 26.450 đồng, bán ra 26.450 đồng; Vietinbank mua vào 26.240 đồng, bán ra 26.450 đồng… Giá USD tại ngân hàng tăng lên mức kịch trần.

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng giảm. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 150 đồng, mua vào còn 30.238 - 30.544 đồng, bán ra 31.823 đồng; bảng Anh giảm 150 đồng, xuống 34.635 - 34.985 đồng chiều mua vào, bán ra 36.105 đồng…

Giá USD hôm nay 25.9.2025: Đo trong ngân hàng tăng kịch trần- Ảnh 1.

Giá USD tăng khiến các ngoại tệ khác giảm

ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD tăng mạnh, chỉ số USD-Index thêm 0,6 điểm, lên 97,85 điểm. Đồng USD đã tăng giá so với đồng yen, franc Thụy Sĩ và EUR sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đưa ra lập trường thận trọng về việc nới lỏng chính sách. Ông Powell nhấn mạnh, Fed cần tiếp tục cân bằng giữa hai rủi ro lạm phát cao và thị trường việc làm suy yếu, trong các quyết định lãi suất sắp tới.

Tâm điểm trong tuần này là các số liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) công bố vào thứ sáu, vốn được xem là thước đo quan trọng định hình kỳ vọng về các bước đi tiếp theo của Fed. Giới đầu tư kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại hai cuộc họp còn lại trong năm nay và thêm một lần nữa vào quý 1/2026, phù hợp với định hướng chính sách được công bố sau cuộc họp tuần trước.

Đồng bạc xanh tăng 0,54% lên 0,795 franc Thụy Sĩ, hướng tới chấm dứt chuỗi hai phiên giảm liên tiếp. Đồng EUR giảm 0,69% xuống 1,1734 USD sau khi niềm tin kinh doanh của Đức bất ngờ giảm trong tháng 9, chấm dứt chuỗi hai phiên tăng. Đồng bảng Anh mất 0,58% xuống 1,3443 USD, nhưng gần như đi ngang so với đồng EUR.

Tin liên quan

Giá USD hôm nay 24.9.2025: Đô tự do quay đầu giảm

Giá USD hôm nay 24.9.2025: Đô tự do quay đầu giảm

Giá USD trong nước đồng loạt giảm trong khi thị trường thế giới hầu như không biến động.

Khám phá thêm chủ đề

Giá USD ngân hàng Vietcombank Mỹ Lạm phát Lãi suất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận