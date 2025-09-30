Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 30.9.2025: Tiếp tục giảm ngược chiều euro, bảng Anh

An Yến
An Yến
30/09/2025 08:46 GMT+7

Giá USD trong ngân hàng đồng loạt giảm ở chiều bán ra trong khi nhiều ngoại tệ khác tăng giá.

Sáng 30.9, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.187 đồng, giảm 5 đồng so với hôm qua. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt giảm. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank giảm 5 đồng, đưa giá mua chuyển khoản xuống 26.206 đồng, bán ra xuống 26.446 đồng; BIDV giảm 5 đồng khi mua vào 26.235 đồng, bán ra 26.446 đồng; ACB giữ nguyên chiều mua ở mức 26.250 đồng nhưng cũng giảm 5 đồng ở chiều bán ra, xuống 26.446 đồng… Riêng giá USD tự do đi ngang khi mua vào 26.520 đồng, bán ra 26.620 đồng.

Ngược lại, giá euro tại Ngân hàng Vietcombank được tăng 40 đồng khi mua chuyển khoản lên 30.490 đồng, bán ra 31.776 đồng;  bảng Anh được  tăng 58 đồng khi mua vào 34.924 đồng, bán ra lên 36.043 đồng; yen Nhật cũng tăng 0,8 đồng khi mua vào lên 173,26 đồng và bán ra 182,43...

Giá USD hôm nay 30.9.2025: - Ảnh 1.

Giá USD sáng 30.9 trong các ngân hàng tiếp tục giảm

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tiếp tục giảm với chỉ số USD-Index còn 98 điểm, giảm 0,4 điểm so với hôm qua. Trong khoảng 8 tháng qua, chỉ số USD-Index đã mất khoảng 10%. Đồng bạc xanh tiếp tục chịu áp lực ngay trước thời điểm khả năng Chính phủ Mỹ đóng cửa. Bộ Lao động Mỹ cho biết họ sẽ không công bố bất kỳ dữ liệu nào, bao gồm báo cáo việc làm chính thức tháng 9 -vốn dự kiến công bố vào ngày 3.10, nếu không tránh được việc đóng cửa chính phủ. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với NBC News vào cuối tuần rằng việc sa thải hàng loạt công chức liên bang có thể diễn ra nếu chính phủ đóng cửa. Tổng thống Donald Trump dự kiến có cuộc họp với các lãnh đạo quốc hội cấp cao của cả 2 đảng để đàm phán về việc gia hạn ngân sách chính phủ. Nếu không đạt được thỏa thuận, việc chính phủ liên bang đóng cửa sẽ bắt đầu vào ngày mai (1.10).

Theo các nhà phân tích, việc chính phủ đóng cửa trước đây không ảnh hưởng nhiều đến thị trường. Tuy nhiên, tâm lý thị trường có thể bị ảnh hưởng nếu bất kỳ sự chậm trễ nào xung quanh việc công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng làm lu mờ triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

