Giá USD hôm nay 28.9.2025: Tiếp đà tăng đẩy euro, bảng Anh đi xuống

Giá USD trong nước ghi nhận tăng trở lại. Ngân hàng Vietcombank hiện mua USD chuyển khoản 26.213 đồng, bán ra 26.453 đồng, tăng 8 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, ACB tăng 8 đồng ở chiều bán ra, lên 26.453 đồng nhưng chỉ tăng 3 đồng ở chiều mua, lên 26.213 đồng nhưng… Giá USD tự do cũng tăng 80 đồng sau một tuần khi mua vào lên 26.550 đồng, bán ra 26.640 đồng.

Ngược với đồng USD, giá euro tại Vietcombank giảm 260 đồng sau một tuần, xuống còn mua chuyển khoản 30.321 đồng, bán ra xuống 31.600 đồng; bảng Anh giảm 400 đồng khi mua chuyển khoản xuống 34.668 đồng, bán ra còn 35.778 đồng; yen Nhật cũng giảm 2,06 đồng, đưa giá mua xuống 171,96 đồng và bán ra xuống 181,05 đồng…

Giá USD giữ đà tăng đẩy euro, bảng Anh đi xuống ẢNH: NGỌC THẮNG

Chuyên gia kinh tế, TS Cấn Văn Lực, cho biết trong năm ngoái, VND mất giá khoảng 5% do đồng USD tăng rất mạnh với 6,5%. Ông dự báo tỷ giá từ nay đến cuối năm và sang năm tới tỷ giá sẽ ổn định hơn nhiều khi Fed hạ lãi suất; bên cạnh đó với việc triển khai Nghị định 232 bớt áp lực thị trường vàng, dẫn tới giảm áp lực lên tỷ giá. Dự kiến cả năm VND mất giá khoảng 4%.

Giá USD thế giới tiếp tục xu hướng tăng. Chỉ số USD-Index đạt 98,18 USD, cao hơn cuối tuần trước 0,53 điểm và ghi nhận mức cao nhất trong hai tuần qua. Đồng USD đã chịu nhiều áp lực sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chính thức giảm lãi suất ở mức 0,25%, đưa lãi suất quỹ liên bang về mức 4 - 4,25%. Tuy nhiên, việc Bộ Thương mại báo cáo GDP quý 2/2025 của Mỹ được điều chỉnh tăng 3,8%, cao hơn mức 3,3% được báo cáo ban đầu có khả năng sẽ hạn chế việc Fed cắt giảm lãi suất trong tương lai. Đây là thông tin tích cực cho đồng bạc xanh. Thậm chí, phát biểu trên CNBC, ông Steve Englander, trưởng bộ phận FX toàn cầu G10 tại Standard Chartered, cho biết trong vòng 1 năm, dự báo lãi suất sẽ cao hơn vì dữ liệu gần đây cho thấy có sự chênh lệch thực sự giữa sự yếu kém của thị trường lao động và số liệu GDP cùng sản lượng nhìn chung đều lớn hơn.