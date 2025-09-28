Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 28.9.2025: Tiếp đà tăng đẩy euro, bảng Anh đi xuống

An Yến
An Yến
28/09/2025 08:16 GMT+7

Giá USD trong nước đồng loạt tăng trong khi các ngoại tệ khác đi xuống.

Giá USD trong nước ghi nhận tăng trở lại. Ngân hàng Vietcombank hiện mua USD chuyển khoản 26.213 đồng, bán ra 26.453 đồng, tăng 8 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, ACB tăng 8 đồng ở chiều bán ra, lên 26.453 đồng nhưng chỉ tăng 3 đồng ở chiều mua, lên 26.213 đồng nhưng… Giá USD tự do cũng tăng 80 đồng sau một tuần khi mua vào lên 26.550 đồng, bán ra 26.640 đồng.

Ngược với đồng USD, giá euro tại Vietcombank giảm 260 đồng sau một tuần, xuống còn mua chuyển khoản 30.321 đồng, bán ra xuống 31.600 đồng; bảng Anh giảm 400 đồng khi mua chuyển khoản xuống 34.668 đồng, bán ra còn 35.778 đồng; yen Nhật cũng giảm 2,06 đồng, đưa giá mua xuống 171,96 đồng và bán ra xuống 181,05 đồng…

Giá USD hôm nay 28.9.2025: Tiếp đà tăng đẩy euro, bảng Anh đi xuống - Ảnh 1.

Giá USD giữ đà tăng đẩy euro, bảng Anh đi xuống

ẢNH: NGỌC THẮNG

Chuyên gia kinh tế, TS Cấn Văn Lực, cho biết trong năm ngoái, VND mất giá khoảng 5% do đồng USD tăng rất mạnh với 6,5%. Ông dự báo tỷ giá từ nay đến cuối năm và sang năm tới tỷ giá sẽ ổn định hơn nhiều khi Fed hạ lãi suất; bên cạnh đó với việc triển khai Nghị định 232 bớt áp lực thị trường vàng, dẫn tới giảm áp lực lên tỷ giá. Dự kiến cả năm VND mất giá khoảng 4%.

Giá USD thế giới tiếp tục xu hướng tăng. Chỉ số USD-Index đạt 98,18 USD, cao hơn cuối tuần trước 0,53 điểm và ghi nhận mức cao nhất trong hai tuần qua. Đồng USD đã chịu nhiều áp lực sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chính thức giảm lãi suất ở mức 0,25%, đưa lãi suất quỹ liên bang về mức 4 - 4,25%. Tuy nhiên, việc Bộ Thương mại báo cáo GDP quý 2/2025 của Mỹ được điều chỉnh tăng 3,8%, cao hơn mức 3,3% được báo cáo ban đầu có khả năng sẽ hạn chế việc Fed cắt giảm lãi suất trong tương lai. Đây là thông tin tích cực cho đồng bạc xanh. Thậm chí, phát biểu trên CNBC, ông Steve Englander, trưởng bộ phận FX toàn cầu G10 tại Standard Chartered, cho biết trong vòng 1 năm, dự báo lãi suất sẽ cao hơn vì dữ liệu gần đây cho thấy có sự chênh lệch thực sự giữa sự yếu kém của thị trường lao động và số liệu GDP cùng sản lượng nhìn chung đều lớn hơn.

Tin liên quan

Giá USD hôm nay 26.9.2025: Tăng cả trong và ngoài nước

Giá USD hôm nay 26.9.2025: Tăng cả trong và ngoài nước

Các ngân hàng tiếp tục tăng giá USD lên mức kịch trần, đồng bạc xanh trên thị trường thế giới tiếp tục lên cao.

Khám phá thêm chủ đề

Giá USD giá USD hôm nay giá USD tự do giá euro Bảng Anh Lãi suất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận