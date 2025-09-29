Giá USD hôm nay 29.9.2025: Đồng loạt giảm

Sáng 29.9, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.192 đồng, giảm 2 đồng so với cuối tuần qua. Ngay sau đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đi xuống. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank giảm 2 đồng khi mua USD chuyển khoản xuống 26.211 đồng, bán ra 26.451 đồng; ACB cũng giảm 2 đồng ở chiều bán ra, xuống 26.451 đồng nhưng tăng mạnh 17 đồng ở chiều mua, lên 26.230 đồng…

Trên thị trường, giá USD tự do cũng giảm 20 - 30 đồng khi mua vào xuống 26.520 đồng, bán ra 26.620 đồng.

Giá USD sáng 29.9 đồng loạt giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới cũng quay đầu đi xuống, chỉ số USD-Index đạt 98,04 USD, giảm 0,74 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh giảm khi nhà đầu tư chờ thông tin về hoạt động của Chính phủ Mỹ. Chính phủ Mỹ đang đứng trước nguy cơ phải đóng cửa khi Quốc hội nước này không thông qua dự thảo phân bổ ngân sách vào ngày 1.10 tới đây. Nguyên nhân chính do đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ vẫn còn tranh cãi, chưa thống nhất gói chi tiêu công. Một số nhà phân tích cho rằng, đồng USD tạm thời trong xu hướng suy yếu khi chính phủ Mỹ không giải quyết được bất đồng trong chi tiêu công. Đặc biệt, chính phủ đóng cửa sẽ khiến nhiều hoạt động của nền kinh tế Mỹ bị tê liệt, điều này làm đồng USD trượt giá.

Trong khi đó, động thái hạ lãi suất của Fed không chỉ ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế Mỹ mà còn được dự báo sẽ tạo ra tác động lan tỏa, ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ tại nhiều khu vực khác trên thế giới. Đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, CNBC cho rằng việc Fed hạ lãi suất đã khiến đô la Mỹ mất giá và thu hẹp khoảng cách lợi suất trái phiếu giữa Mỹ và các thị trường châu Á, qua đó mở ra cơ hội để các ngân hàng trung ương trong khu vực cắt giảm lãi suất mà không quá lo ngại dòng vốn ngoại rút ra. Tuy nhiên, hai nền kinh tế hàng đầu châu Á là Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng và riêng biệt đối với chính sách tiền tệ...